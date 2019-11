Den Schütte-Keller zum Brodeln gebracht Bühl (kfi) - Goitse ist gälisch und heißt: "Komm her!" Goitse nennt sich das Quintett, das am Sonntagabend mit seinem Irish Folk den Schütte-Keller auf Anhieb zum Brodeln brachte. Die fünf jungen Musiker waren zwar noch nie in Bühl, doch die Kleinkunstbühne war schon früh ausverkauft. Dass das seinen guten Grund hat, war schon nach den ersten Takten klar. Das Publikum wurde vom Sog der temperamentvollen irischen Folklore mitgerissen. (kfi) - Goitse ist gälisch und heißt: "Komm her!" Goitse nennt sich das Quintett, das am Sonntagabend mit seinem Irish Folk den Schütte-Keller auf Anhieb zum Brodeln brachte. Die fünf jungen Musiker waren zwar noch nie in Bühl, doch die Kleinkunstbühne war schon früh ausverkauft. Dass das seinen guten Grund hat, war schon nach den ersten Takten klar. Das Publikum wurde vom Sog der temperamentvollen irischen Folklore mitgerissen. Das liegt natürlich auch in der Natur der irischen Tanzmusik, auf die sich Goitse konzentriert. Mit seinen stampfenden, vorwärtsdrängenden Rhythmen und seinen immer nur ganz leicht variierten und stets wiederholten kleinen Melodien hat diese Art des Irish Folk eine Anziehungskraft, der man sich fast nicht entziehen kann. Erst recht kein Halten ist, wenn diese Musik so perfekt gespielt wird wie von Goitse. Erfrischend unkompliziert und hoch professionell ist ihr Auftritt. Ungewöhnlich ist schon, dass hier vor allem ein Trommler das Wort führt, in einem netten Kauderwelsch mit wenig Deutsch und viel Englisch mit irischem Akzent. Colm Phelans Umgang mit der Bodhrán, der irischen Handtrommel, ist aber auch schlicht phänomenal. Es ist schier unglaublich, welche Vielfalt an Klangfarben und unterschiedlichen Tonhöhen er aus seiner einzigen kleinen Handtrommel herausholt, die er mit der rechten Hand schlägt, während die linke in der Innenseite des Instruments Klangfarbe und Tonhöhe verändert. Dass Colm Phelan als der Weltbeste auf der Bodhrán gilt, wundert niemanden mehr, der ihn mit seinem absolut faszinierenden Soloauftritt im zweiten Teil des Konzerts erlebt hat. Exzellente Musiker, die das Handwerk der Folkmusik verstehen, sind auch die anderen vier Mitglieder der Band, allen voran die Fiddlerin und Sängerin Áine McGeeney, die nicht nur nebenbei auch schon mal zur Flöte greift, sondern die immer mal wieder auch stilistisch eine andere Note in das Konzert einbringt. Mit ihrer hellen, aber ausdrucksstarken Stimme bringt sie gefällige, oft gefühlvolle Popmusik ins Spiel, die dann mehr oder weniger stark mit den Mitteln des Irish Folk arrangiert ist. Besonders schön in diesem Sinn sind eine traurige Ballade über einen Soldaten und ein sehnsuchtsvolles, von Freiheit und Selbstbestimmung träumendes Lied über einen irischen Revolutionär. Letzteres nannte die Sängerin ihr Lieblingslied und es findet sich auch auf der neuen CD "Úr", die die Band im Rahmen des Konzerts vorstellte. Hin und wieder unternehmen Goitse kleine Ausflüge auch in andere Sphären folkloristischer Musik, beispielsweise nach Schottland, das ja wie Irland ebenfalls eine keltische Musiktradition hat. Zwischen den wenigen seelenvollen Balladen, die über weite Strecken oft nur dezent und einfühlsam von Conal O'Kane an der Gitarre oder von Tadgh O'Meachair am Piano begleitet werden, geht es aber immer wieder mit urwüchsigem, kraftvollen und mitreißenden irischem Folk zur Sache. Für Klänge, die mehr an die amerikanische Folk-Tradition erinnern, sorgt immer wieder Alan Reid mit seinem Banjo. Leicht überraschende Klangperspektiven eröffnen ein Lied im alten Stil und ein volkstümlicher Marsch aus dem Jahr 1814, der einerseits zwar deutliche Züge des typischen Irish Folk trägt, andererseits aber nicht minder an musikalische Vorbilder aus dem Mittelalter und der Renaissance erinnert. Ein derart mitreißendes Konzert endet natürlich nicht ohne Zugaben, und auch da blieben die Musiker von Goitse ihrem Mix aus traditioneller Folklore und wenigen Songs im Stil der Popmusik treu. Gerade im letzten Stück des Abends, einem traditioneller Irish-Folk-Stück, ließen es die Musiker noch einmal so richtig krachen. Herrlich und herzerfrischend.

