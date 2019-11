Six Pack im Doppelpack



Die Nachfrage nach Karten war so groß, dass die Zunftstubb der Otterschwierer Leimwängscht am Samstag und am Sonntag ihre Pforten öffnete. Die sympathischen Jungs aus Altensteig sorgten bei ihrem Doppelkonzert erneut für prächtige Stimmung. Der Auftritt in der gemütlichen Stube der Narrenzunft markierte zugleich den Schlusspunkt des jährlichen Reigens an Auftritten, den Linus Maier verantwortet. "Kultur und Speisen in uriger Atmosphäre" heißt das verlockende Angebot.

Six Pack hat alles, was es bedarf, um für einen Höhepunkt des Kleinkunstprogramms zu sorgen: gute Stimmen, witzige Ideen, Humor, ein bisschen Klamauk und viel Leidenschaft. Allerdings keinen Sixpack: "Wir sind Six Pack obwohl wir nicht so aussehen, mangels Muskeln und mangels eines sechsten Sängers", erklärt Jens Dirlewanger, der die Show umrahmend moderiert. Selbstredend war die Band bei der Namensvergabe vor 15 Jahren nicht desorientiert, sondern sie bestand ursprünglich aus sechs Sängern. Fünf reichen indes auch, wie sich das erneut beeindruckte Publikum überzeugen konnte.

Dazu gehören die beiden Tenöre Dirlewanger und Dominik Rais, Bariton Benjamin Schaber und die Bässe Benjamin Simmance und Hannes Hörmann. Rais war allerdings kaum wiederzuerkennen, trug er doch ein silbern glitzerndes Trägerkleidchen und High-Heels. Um ein Haar hätten ihn die Notequetscher Guggis in ihren Reihen aufgenommen, tragen doch auch diese silberne Kostüme, wie Zunftmeisterin Karina Liagourdis bei der Begrüßung erklärte.

Die Band hat ihr neues Programm in eine "Mini-Six Pack-Show" verpackt, angelehnt an die RTL-Show der 90er Jahren, in der Kinder ihre Stars imitierten. Um die Moderatorin Marijke Amado mit ihrem holländischen Akzent zu mimen, wurde Dominik ausgeguckt. Als der "kleine Dominik" von Marijke interviewt wurde, schlüpfte er in eine Doppelrolle und nahm kurzerhand die blonde Perücke ab. Er entschied sich, Tom Pettys "Free Fallin" zu interpretieren.

In der Playback-Show geht es augenzwinkernd um den jahrelangen Streit der Band, wer eigentlich der beste Sänger des Teams sei. Und so darf jeder Einzelne ein Solo singen, perfekt untermalt von den Kollegen, mal als beatboxende Rhythmusgruppe, mal als Backgroundsänger. "Der kleine Benjamin Schaber" tritt als erster durch die Zauberkugel (respektive den Lametta-Vorhang). Er ist Bob Marley-Fan und gibt witzigerweise einen alten Wolle-Kriwanek-Hit zum Besten: "Reggae Reggae Reggae di uff, no sag ma's." Möchtegern-Casanova Jens besingt die "Veronica" und Hannes, von Marijke liebevoll "mein kleiner Wonneproppen" genannt", entscheidet sich mit seinem kräftigen Bass für Heino. Der tiefste Bass Benjamin Simmance gibt souverän den Grafen Unheilig.

Die Songs quer durch die Musikgeschichte gibt es bis auf wenige nicht als A-cappella-Arrangements. Das machen die Sänger selbst, schreiben auch zum Teil die Texte neu. Genau diese Individualität und hohe Authentizität machen den Charme dieser Formation aus. Einmal mehr ist das Publikum in der Zunftstubb begeistert von den Jungs aus dem Schwarzwald.