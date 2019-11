Impulse für Herz und Seele

Durch den Kontakt zwischen ihrer Universität in Brasilien und der Musikhochschule in Karlsruhe kam de Farias in die Fächerstadt, um dort an der Opernschule zu studieren. Mittlerweile ist Karlsruhe seit über 30 Jahren ihr Zuhause, dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Bereits mit 20 Jahren brachte sie ihr Debüt an der Staatsoper an die Spitze ihrer Generation von Sängern in Brasilien.

Der Weg nach Deutschland war für die in Rio de Janeiro geborene Musikerin der entscheidende Knackpunkt ihrer gesanglichen Entwicklung. Trotz der Möglichkeit, auf die Manhattan School of music in New York zu gehen, zog es sie in die Fächerstadt. "Deutschland ist ein Mekka für die klassische Musik", begründet sie die Entscheidung. Ihre damalige Gesangslehrerin habe ebenfalls hier studiert und schon früh die "Liebe zu den großen Lehrern der Deutschen Oper wie Fritz Wunderlich" weitergegeben. Fernab von der ausgeprägten Kriminalität in Rio de Janeiro sei die Möglichkeit, sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren, ein großes Privileg gewesen.

Mittlerweile widmet sie sich neben der Klassik intensiv dem brasilianischen Jazz. Dieser bedient sich einer natürlicheren Technik als die Oper und kombiniert brasilianische Rhythmen mit jazziger Improvisation. Weitere Gattungen wie Folklore, Rock, Musical und Chanson in englischer sowie ihrer Muttersprache gehören ebenfalls zum Repertoire. Mit ihrem Quintett hat de Farias bereits drei Alben aufgenommen. Als Solistin wird sie unter anderem von Big Bands eingeladen. Im vergangenen Jahr hat sie mit dem Bundesjazzorchester an einem Projekt gearbeitet. Als Duo steht sie auch mit ihrem Mann am Bass auf der Bühne.

Die Kenntnisse aus elf Jahren Studium und jahrelanger Praxis wird sie nun auch in Bühl weitergeben. Dabei sollen Unterrichtsstunden maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Sänger abgestimmt werden. "Gesang wirkt nach innen", erklärt sie.

In einer dauerhaft gestressten Gesellschaft sei es umso wichtiger, die Ruhe fürs Singen zu finden, seinen "Lebensstil bewusst zu hinterfragen und mithilfe des Gesangs verschiedene Emotionen durchzuarbeiten". Hierfür gebe es keine Formel, denn die Stimme sei so einzigartig wie der Mensch selbst. Ihr Ziel ist es, Gesangstechnik durch ein basiertes Fundament wie dem passenden Sound und guten Atemtechniken weiterzugeben. Auch Löffler ergänzt, dass es nicht darum gehen sollte, bekannte Sänger zu imitieren, sondern die individuelle Technik zu vertiefen.

Mithilfe der neuen Impulse wolle er "Synergien innerhalb der Schule" ziehen und so neuen Projekten die Türe öffnen.

De Farias wird ab sofort montags im Haus sein. Schnupperstunden können unter (0 72 23) 93 54 16 vereinbart werden.