Mit dem Rhönrad durch die Halle Lichtenau (red) - Viel Spaß für den Nachwuchs: Ein Tag des Kinderturnens hatte der TV Lichtenau in der Stadthalle organisiert. Kinder ab drei Jahren konnten im Rahmen der Veranstaltung das Kinderturnabzeichen erwerben. Um das Abzeichen zu bestehen und die Vielseitigkeit der Kinder zu fördern, mussten zwölf Übungen in sechs Kategorien wie zum Beispiel Rhythmus, Werfen und Fangen und Teamarbeit bestanden werden. Für jede absolvierte Station gab es einen Stempel und anschließend eine Urkunde. Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß und nahmen stolz ihre Urkunden in Empfang, berichtet der Turnverein. Ein weiteres Angebot war ein Rhönrad-Schnupperturnen für Kinder ab zehn Jahren. Begeistert rollten die neugierigen Nachwuchssportler mit den Rädern durch die Halle. Für alle, die ausgepowert waren oder basteln wollten, war eine Bastelecke eingerichtet. Dort wurden Fische, Krebse, Quallen und sonstige Wassertiere gebastelt, um die Halle für die Weihnachtsfeier Anfang Dezember zu dekorieren. Sie steht unter dem Motto "Unter Wasser". Ein Team von der DLRG Bühl/Bühlertal informierte an einem Infostand über ihre Tätigkeiten unter anderem im Katastrophenschutz bei Hochwasserlagen und der Wasserrettung. Taucher mit Ausrüstungen, mehrere SUP-Boards und das Einsatzboot für die Wasserrettung konnte man vor Ort begutachten. Die DLRG bietet in Bühl und Greffern Schwimmkurse an. Daneben gibt es ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot etwa zum Strömungsretter, Einsatztaucher und Bootsführer. Diese werden speziell bei der Suche nach vermissten Personen im und unter Wasser gebraucht. Die Kinder und erwachsenen Besucher erhielten einen interessanten Einblick in das DLRG-Aufgabengebiet. Für Unterhaltung sorgte auch die Showtanz-Gruppe der Mini-Garde des TV Lichtenau.

