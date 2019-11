Räte wollen Gürtel enger schnallen

Bühl - Herbe Kritik an der städtischen Finanzplanung ist bei den Haushaltsberatungen laut geworden. Über die Fraktionsgrenzen hinweg war man sich im Verwaltungsausschuss einig, dass die städtischen Sparbemühungen nicht ausreichend sind. Dabei wurden in diversen Bereichen Kürzungen eingefordert.



Anders als in den Vorjahren könne man zwar keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen, sagte Oberbürgermeister Hubert Schnurr eingangs. Aber dennoch sei alles "seriös durchfinanziert". Kämmerer Thomas Bauer betonte, man werde Konsolidierungsmaßnahmen durchführen. Unter anderem seien alle städtischen Mitarbeiter aufgerufen, Einsparungsvorschläge zu machen.

Wie berichtet, hat die Verwaltung für das kommende Jahr ein Defizit von 11,2 Millionen eingeplant. Dieses soll über Rücklagen abgedeckt werden. Bis 2023 könne man die Finanzierung auf diese Weise sicherstellen, sagte Schnurr. Im Klartext bedeutet das: Von den voraussichtlich zum Jahresende vorhandenen liquiden Mitteln der Stadt, rund 32,4 Millionen Euro, sollen Ende 2020 nur noch 11,4 Millionen Euro übrig sein - insgesamt 21 Millionen werden für Investitionen sowie zum Ausgleich des Defizits genutzt. Bis Ende 2023 schrumpft die Rücklage nach und nach auf nur noch 2,2 Millionen Euro, so die Prognose.

Diese Planung wollten die Ausschussmitglieder so nicht hinnehmen. GAL-Fraktionschef Walter Seifermann verwies auf die "gewaltige Steigerung" bei den städtischen Ausgaben. So sind im kommenden Jahr im Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 91,7 Millionen Euro geplant. Zum Vergleich: 2016 lagen die Aufwendungen noch bei 74,1 Millionen Euro. "So weitermachen können wir auf keinen Fall", betonte Seifermann: "Wir müssen ganz dringend tagen in der Strukturkommission". Es müssten "knallhart Prioritäten" gesetzt werden, alle Positionen müssten auf den Prüfstand.

Karl Ehinger (FW) schloss sich der Kritik an. Auch seine Fraktion erfülle das Minus im Haushalt mit Sorge. Zudem sei nicht erkennbar, wie sich die im Juli verhängte Haushaltssperre auf das nun vorgelegte Zahlenwerk ausgewirkt habe: "Wir müssen die Haushaltsdisziplin wahren und versuchen zu konsolidieren, wo es geht", mahnte er.

Hohe Ausgaben für Musikschule Thema

Noch härter formulierte es Georg Feuerer (CDU). Der Verwaltungsvorschlag sei "kein Sparhaushalt", es seien "keine eklatanten Einsparbemühungen" erkennbar. Seifermann habe auch seiner Fraktion "aus der Seele gesprochen". Er beantragte, die Verwaltung zu verpflichten, den Personalaufwand wenigstens noch um 300 000 Euro zu reduzieren und den Sachaufwand um 500 000 Euro. Im Verlauf der Sitzung machte er zahlreiche konkrete Vorschläge, wo der Rotstift angesetzt werden könnte. So sah er unter anderem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, bei Stadtentwicklung und -planung sowie bei Honorar- und Werkverträgen für Umweltschutzmaßnahmen Einsparpotenzial. Seifermann kritisierte etwa die Ausgaben für die Schule für Musik und darstellende Kunst. Zwar sei ihm die Einrichtung "lieb und teuer", aber es gehe nicht, dass der Nettoressourcenbedarf 2020 bei 623 000 Euro liege - eine Steigerung von fast 40 Prozent in fünf Jahren: "Wir müssen einen Deckel draufbekommen."

Peter Hirn (SPD) gab ihm zwar recht, betonte aber, die Schule müsse weiter funktionieren. Auch er sagte mit Blick auf den Gesamthaushalt, Strukturänderungen seien nun das Wichtigste. Lutz Jäckel (FDP) ergänzte: "Wenn wir solche Schritte gehen, darf es keine Tabus geben". Auch Themen wie die Ortsverwaltungen dürften bei den Überlegungen nicht außen vor bleiben.

Die Haushaltsberatungen werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Dann wird unter anderem auch über den Antrag Feuerers abgestimmt.