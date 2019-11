Für die 'roten' Straßen fehlt das Geld

Bühl

Feuer in Johannespassage Bühl (red) - Großeinsatz am Dienstagabend in der Bühler Innenstadt: Im Gebäude in der Johannespassage war eine Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen über drei Stockwerke in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 40 Mann an, die Bewohner wurden evakuiert. (Foto: Margull)

Berlin

"Nazisprüche inakzeptabel" Berlin (kli) - Der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther (Foto: Klink) wird sich am Mittwoch für die Abwahl des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestags, Stephan Brandner (AfD), aussprechen. Dessen Verhalten sei mit der Würde des Amtes nicht vereinbar.

Nha Trang

Verschollen geglaubtes Tier entdeckt Nha Trang (dpa) - Fast 30 Jahre lang galt es als verschollen - nun haben Forscher erstmals wieder ein Vietnam-Kantschil in freier Wildbahn gesichtet. Das Huftier aus der Familie der Hirschferkel, das etwa so groß wie ein Hase ist, sei im Osten Vietnams in eine Kamerafalle getappt (Foto: dpa).

Rheinmünster

Straftäter am Baden-Airpark gefasst Rheinmünster (red) - Die Bundespolizei hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden am Montag bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Moskau einen gesuchten Straftäter gefasst. Der 25-Jährige konnte die Haft abwenden, indem er eine ausstehende Geldstrafe bezahlte (Symbolfoto: red).