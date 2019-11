Voller Esprit und Fröhlichkeit

Bühl - Ma'alot entstammt dem Hebräischen und bedeutet soviel wie "Der Weg zu Harmonie und Einklang". Dies trifft in hohem Maße auf das Ma'alot Quintett zu, welches am Montagabend im Rahmen der städtischen Klassikreihe ein beeindruckendes Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt bot. Alle Mitglieder des Ensembles spielen an Solo-Positionen in bedeutenden deutschen Orchestern oder lehren als Professoren an Musikhochschulen. Dass das Ganze von höchster Präzision kündet, versteht sich fast von selbst.

Auf dem Programm standen Werke für Bläserquintett von Mozart, Hindemith, Milhaud und dem bis dato völlig unbekannten Komponisten Claude Paul Taffanel. Die Mozart-Oper "Cosi fan tutte" spiegelt im Grunde genommen das wirkliche Geschehen auf der Menschheitsbühne wider: Liebe und Treue werden verwechselt und bilden die Grundlage für ein Nachdenken über die Standfestigkeit von Moralbegriffen. Es geht um die emotionale Bandbreite von Erotik bis Eifersucht. Dass dieses Wechselspiel der Gefühle auch ganz gut ohne Gesang auskommt, beweisen Stephanie Winker (Flöte), Christian Wetzel (Oboe), Johannes Gmeinder (Klarinette), Volker Tessmann (Fagott) und die Hornistin Sibylle Mahni bei der Harmoniemusik zu diesem Bühnenwerk. Besonders Letztere verzaubert mit ihrem unglaublich klaren Hornton die Zuhörer.

Mit Verve und viel Einsatzfreude nimmt sich das Quintett die Ouvertüre vor, zauberhafte Duette von Fagott und Oboe sind da zu vernehmen. Auch im weiteren Arienreigen vermisst man keinen Augenblick den Gesang, die Weltklasse des Ma'alot Quintetts zeigt sich auch in langen Unisono-Passagen. Und im Finale jubilieren alle Instrumente ob des guten Ausgangs dieser irrwitzigen Verwechslungskomödie.

Mit der "Kleinen Kammermusik" op. 24 Nr. 2 von Paul Hindemith folgt darauf ein Werk der Neuen Sachlichkeit, welches jedem Instrument genug Raum für Gestaltungsmöglichkeit bietet. Es handelt sich um einen an Klangfarben reichen Zyklus von fünf Sätzen, der im Bauhaus-Jahr gut zu einer Filmmusik passen würde. Wieder sind es subtilste Pianissimo-Stellen des Horns, die Staunen erregen. Besonders im Walzer, dessen mechanische Bewegungen an eine Drehorgel erinnern, werden die dynamischen Strukturen des Werks in hohem Maße dargestellt.

Im Finale sind alle Musiker fast ständig im Einsatz; im Rhythmus einer barocken Gigue spielen sie gemeinsam Tonrepetitionen und Synkopen und lassen nur in kurzen Zwischenspielen Platz für Soli. Zumindest inhaltlich weit zurück, nämlich in Mittelalterzeiten, führt das siebensätzige Werk des französischen Komponisten Darius Milhaud. Der vertonte so ziemlich alles, was ihm in die Hände fiel, so auch einen Katalog einer Landmaschinen-Ausstellung.

Traktorgeräusche sind aber im Bürgerhaus nicht zu vernehmen, denn in der Suite "La cheminée du Roi René" geht es um das Hofleben des besagten mittelalterlichen Königs der Provence. So klingt es denn auch: luftig-leicht, okzitanisch gefärbt und mit einer Prise Meeresduft durchsetzt, ohne Musikelemente des Mittelalters allerdings, denn Milhaud ist ein Kind des frühen 20. Jahrhunderts. Beim Satz "Jongleurs" hüpfen die imaginären Bälle, durch Bläserstakkati erzeugt, über die Bühne. Das abschließende Nocturne, das Abendlied, zeigt wiederum Bläserkultur in bestmöglicher Ausprägung.

In eine ganz andere musikalische Welt führt das Bläserquintett des wiederum französischen Komponisten Taffanel. Dieser war vielleicht der bedeutendste Flötist des 19. Jahrhunderts. Sein Quintett in g-Moll ist eine opernhaft pathetische Musik, die die Instrumente mit ihrem vollen Tonumfang einsetzt und durch lange Crescendo-Phasen große Spannungsbögen schafft. Die Musiker versprühen wie beim Belcanto eine geballte Ladung von Esprit und Fröhlichkeit. Ein Auftritt mit Referenzcharakter!