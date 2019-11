Ex-Freundin erwürgt: Ermittler erkennen Mordmerkmale

(jo/red) - Der mutmaßliche Täter, zum Zeitpunkt des Geschehens 24 Jahre alt, schweigt sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen weiter aus. Inzwischen liegt das Gewaltverbrechen von Bühlertal sieben Wochen zurück. In einer gestrigen Presseerklärung bestätigte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erstmals, dass das Opfer erwürgt worden sei. Neu ist die Nachricht, dass der Tötung der Ex-Freundin möglicherweise ein Mordmotiv zugrunde liegt. Die 20-Jährige aus einem Bühler Stadtteil hatte sich zuvor von ihm getrennt gehabt. Ihr ehemaliger Freund befindet sich seit 25. September in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Inzwischen hätten die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben, dass die 20-Jährige erwürgt wurde, schreibt die Staatsanwaltschaft. Offensichtlich mit bloßen Händen, denn auf BT-Nachfrage erklärte Pressesprecher Michael Klose, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, dass bei der Tat Hilfsmittel benutzt worden seien.

Der Beschuldigte selbst, ein deutscher Staatsbürger, hat den Darstellungen zufolge sowohl bei der Polizei als auch beim Haftrichter keinerlei Angaben zum Geschehen gemacht. Indessen hätten die weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte dafür ergeben, "dass der Beschuldigte schon am Tag zuvor Überlegungen angestellt hatte, seine Ex-Freundin zu töten". Die Staatsanwaltschaft prüfe deshalb, "ob aufgrund weiterer Erkenntnisse vom Vorliegen von Mordmerkmalen auszugehen ist". So seien die Ermittlungen dahingehend ausgeweitet worden, "ob die Tat somit nicht als nur Totschlag, sondern als Mord zu bewerten ist". Aufgrund der Umstände könnte das Mordmerkmal der Heimtücke (Ausnutzung der Arg- und darauf beruhenden Wehrlosigkeit des Opfers) erfüllt sein, erläuterte Klose.

Mit einer raschen Klärung der Schwere des Tatvorwurfs rechnet die Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht, teilte sie doch gestern weiter mit: "Der Zeitpunkt für einen Abschluss dieser Ermittlungen lässt sich derzeit nicht abschätzen."

Das Gewaltverbrechen hatte sich am 24. September am Wohnort des mutmaßlichen Täters im Zinken Büchelbach ereignet. Aus dem Haus wurde an jenem Dienstag um 13.22 Uhr ein Notruf abgesetzt. Versuche der Wiederbelebung scheiterten; ein Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Ihr einstiger Freund wurde noch am Tatort festgenommen und tags darauf dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.