Für die 'roten' Straßen fehlt das Geld

"Bislang kompliziertester Brand" Bühl (jo) - Am Dienstag war kurz nach 17 Uhr in der Bühler Johannespassage eine Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen in Brand geraten. Für Bühls Feuerwehrkommandant Günther Dussmann war das der "bislang komplizierteste Brand" seiner Tätigkeit (Foto: bema).

Rollstuhlfahrer verletzt Polizisten Karlsruhe (red) - Massiven Widerstand hat am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Rollstuhlfahrer in Karlsruhe geleistet. Dabei hat er laut Mitteilung der Polizei einen Beamten schwer verletzt. Vermutlich stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen (Symbolfoto: dpa).

Ausgeschlafen in der warmen Zelle Rastatt (red) - Eine ungemütliche Schlafstätte hat sich ein 48 Jahre alter Mann in Rastatt am Dienstag ausgesucht. Wie die Polizei mitteilt, ist er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille (Symbolfoto: pr).