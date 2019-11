Für die 'roten' Straßen fehlt das Geld

Baden-Baden

Ohrringe und Fingernägel Baden-Baden (stn) - Viele Fehlwürfe landen in den Münzeinzahlautomaten der Volksbank. Darin landen nicht nur Geldstücke, sondern auch Ohrringe, Fingernägel, Büroklammern oder Haarnadeln (Foto: Strupp). Die Automaten müssen zwei- bis dreimal in der Woche repariert werden.

Rastatt

Klimaschutzfonds auf dem Weg Rastatt (ema) - In Mittelbaden zeichnet sich die Gründung eines Klimaschutzfonds über die Energieagentur ab. Wer Treibhausgase produziert, soll die Möglichkeit haben, durch Kompensationszahlungen über den Fonds klimaschonende Projekte in der Region zu fördern (Foto: av).

Bühl

Feuerwehr ganze Nacht auf Trab Bühl (jo) - Ein Schwelbrand in der Johannespassage hielt die Feuerwehr eine ganze Nacht lang auf Trab. Die Brandbekämpfung erwies sich als äußerst kompliziert. Zehn Personen aus sechs Wohnungen mussten evakuiert werden. Löschwasser tropfte in den neuen Aldi-Markt (Foto: gero).