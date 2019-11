Mit 'Ritterrüstung' einen 'wilden Abend' gestaltet

Düsseldorf

Geld und Gutscheine zu Weihnachten Düsseldorf (dpa) - Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland (56 Prozent) will an Weihnachten Geld oder Gutscheine verschenken und auf dieser Weise der Gefahr entgehen, bei einem Geschenk daneben zu liegen. Vor allem Senioren verschenken gerne Geld (Symbolfoto: dpa)

Gernsbach

Revanchefoul nach zwei Anzeigen Gernsbach (ham) - Mit einer kleinen Geldstrafe kam ein Forbacher davon, der einen Jugendlichen geschlagen haben soll. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Gernsbach (Foto: Ebener/dpa) stellte sich heraus, dass der Jugendliche sich eher für zwei vorherige Anzeigen revanchieren wollte.

Rastatt

Wasserspiele faszinieren Rastatt (fuv) - Die Große Kreisstadt hat einen neuen tollen Ort: die Wasserspiele am Eingang zur oberen Kaiserstraße. Nach der Eröffnung am Freitagabend erkundeten viele Menschen aller Altersgruppen den neugestalteten Platz, dessen Fertigstellung am Samstag gefeiert wurde (Foto: fuv).