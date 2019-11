Flüssiger, sicherer, aber halt kein Geld

Mit den Untersuchungen und der Planung war die Ingenieurgesellschaft Brilon, Bondzio und Weiser (Bochum) beauftragt. Der Minikreisel soll die Ampelkreuzung am Knotenpunkt mit der Stein- und Güterstraße ersetzen sowie den Verkehrsfluss und die Sicherheit erhöhen. Auch soll er die Voraussetzung für einen autofreien Campus schaffen und Schleichverkehre durch die Heidlauffstraße minimieren. Schließlich versprechen sich die Planer auch positive Effekte in der Friedrichstraße und Eisenbahnstraße.

Frank Weiser erläuterte die Planung im Detail. Die aktuelle Qualitätsstufe der Lichtsignalanlage bewertete er als befriedigend. Allerdings gebe es, tageszeitbedingt, in der östlichen Rheinstraße Rückstaus von 100 Metern und mehr. Unter Zugrundelegung eines Verkehrszuwachses von zehn Prozent erwartet das Büro Wartezeiten bei einer Minikreisel-Lösung von rund neun Sekunden am Morgen, 10,3 Sekunden über die Mittagszeit und von 11,1 Sekunden am Nachmittag. Weisers Fazit: "Die Verkehrsqualität bei einem Mini-Kreisel ist wesentlich besser bei geringeren Wartezeiten und Rückstaulängen." Außerdem gebe es weniger Schleichverkehre in die Heidlauffstraße, we il künftig am Kreisel auch nach links in die Güterstraße abgebogen werden darf. Darüber dürften sich vor allem die Bewohner der Sozialstation St. Elisabeth freuen. Den Vorrang für Fußgänger würden zudem Zebrastreifen signalisieren. Von Teilpflasterungen und leuchtend roten Piktogrammen würden zudem die Radfahrer profitieren. Kurzum: Der Verkehr laufe bei gedämpftem Tempo flüssiger. Und mehr Sicherheit gebe es obendrein.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr nannte als Hauptgrund für diese Investition die Verkehrsberuhigung des Campus-Geländes. Ohnehin müsse der Kanal erneuert werden. Der Landkreis übernehme die Kosten für die Deckenerneuerung von 60 000 Euro zwischen der Bahnunterführung und dem Nordtor. Am Ende blieben rund 500 000 Euro an der Stadt hängen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 in Angriff genommen werden und im Herbst abgeschlossen sein.

Peter Hirn (SPD) lobte die Verbesserung des Schülerverkehrs zur Großsporthalle. Er hatte zudem Erkenntnisbedarf, ob der Kreisel auch Auswirkungen auf eine mögliche Verkehrsberuhigung der Hauptstraße haben könnte. Weiser nannte die Maßnahme in der Rheinstraße hierfür eine "gute Voraussetzung". Auch Georg Feuerer (CDU) nannte das Projekt "sehr sinnvoll", während Karl Ehinger (FW) darauf verwies, dass die Ampelkreuzung "ohnehin nicht richtig funktioniert." Allerdings: "Der Preis drückt." Lutz Jäckel (FDP) lenkte den Blick noch einen Tick weiter gen Westen. Dort dürfe eine Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich Obervogt-Haefelin-Straße/ Steinstraße "nicht aus den Augen verloren werden". Walter Seifermann (GAL) drückte ebenfalls das Gaspedal durch: "Der Verkehr wird sicherer und flüssiger." Und es sei im Hinblick auf eine Fußgängerzone in der Hauptstraße der "richtige Schritt in die richtige Richtung". Ein Problem sah er aber doch noch: "Uns fehlt das Geld." Er stimmte dennoch zu - "schweren Herzens".