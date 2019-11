Die Harfe groovt und swingt

Am Vormittag war Löffler selbst mit Frau und Tochter unter dem Motto "Jazz for Kids" in drei Grundschulen zu erleben (siehe nebenstehenden Bericht). Das weitere Programm bis einschließlich Sonntag ist ein Festival der Jazzharfe. Angekündigt werden Harfenspieler, "die zu den besten der nationalen wie internationalen Szene" im Jazz gehören. Darunter auch Park Stickney, der die Harfe völlig neu definiere und sakrale Klischees erst gar nicht aufkommen lasse. Mit "ungehörten Effekten" könne der Amerikaner ein Trio oder ein Quartett simulieren. Stickney tritt im Konzert am Samstagabend auf, das um 19.30 Uhr vom Kathrin Pechlof Trio eröffnet wird. "Dabei wird der spezifische Klang der Harfe ganz selbstverständlich Teil eines fast klassischen Jazztrios mit Kontrabass und Saxofon", heißt es in der Ankündigung. Den Schlusspunkt dieses Konzertabends setzt das Quintett von Izabella Effenberg, eine Vibrafonistin, die zudem das afrikanische Instrument Array, eine Art Kalimba, spielt.

Das Konzert heute Abend startet laut Ankündigung mit "mitreißender Vokalkunst". So präsentiert Löffler um 19.30 Uhr den Jazzchor Freiburg, der sich mit seinem neuen Programm "Infusion" an die Musik der Fusion-Ära wagt. Er vertont Instrumentalstücke von Pat Metheny, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Es björn Svensson und anderen Jazzgrößen, begleitet von Klavier, Bass und Schlagzeug. Danach kommen die preisgekrönte Harfenistin Evelyn Huber (bekannt durch ihre Mitwirkung im Weltmusik-Ensemble Quadro Nuevo) und das Sirius Quartett aus New York, ein international gefeiertes Streichquartett progressiver Kammermusik, auf die Bühne.

www.jazztivalbuehl.de