Entscheidungshilfe für weiteren Lebensweg Bühl (wv) - Wertvolle Entscheidungshilfen für ihren weiteren Lebensweg erhielten gestern beim Bühler Studien- und Berufsinformationstag gut 350 Elf- und Zwölftklässler von vier Bühler Schulen. Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die Gewerbeschule diesen Infotag.



Die dabei gepflegte Kooperation mit der Handelslehranstalt, dem Windeck-Gymnasium und der Elly-Heuss-Knapp-Schule lobte Gewerbeschulleiter Martin Schilli im Willkommen als hervorragend. Das vorbereitende Pädagogenteam der Gewerbeschule, Ingrid Armbruster, Tanja Linden und Eike Hahn, stellte über die Veranstaltung das Motto "Schule - und was dann? Starte jetzt in Deine Zukunft!" Angesprochen waren jene, die bald vor der Entscheidung stehen: "Welches Studium oder welche Berufsausbildung oder welche Kombination von beiden wähle ich." Dafür offerierte der Tag kompakt in fünf Stunden eine Fülle an Orientierungen. Als besonders hilfreich empfanden die Schüler die persönlichen Gespräche, die sie mit Vertretern von Unternehmen, Versicherungen, Behörden, Kliniken und Organisationen über deren Berufsangebote führten - an 27 Messeständen im Erdgeschoss. Mit Referenten von fünf Universitäten und Hochschulen war dies im Obergeschoss möglich. Erweitert wurde das Angebot durch 50 Vorträge von Experten über Berufs- und Studienangebote, von der Dualen Hochschule Karlsruhe bis zur Bundesagentur für Arbeit. Neu dabei waren die Karlsruher Fachschulen für Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, die Freiwilligendienste des DRK, das Hauptzollamt Karlsruhe, die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, die das noch wenig bekannte Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur vorstellte, und das Studierendenwerk Karlsruhe, das sich dem Thema BAföG widmete. Wertvolle Einblicke ins "wirkliche Leben" gewährten auch Studien- und Ausbildungsbotschafter Baden-Württembergs, junge Menschen, die selbst gerade in Studium oder Ausbildung stehen. Wegen des Riesenangebots sei es notwendig gewesen, dass die Schüler im Vorfeld das sie Interessierende ausgewählt hätten. Das Vorbereitungsteam habe das Programm online und bei Schulbesuchen kommuniziert, erklärte Ingrid Armbruster. "Ich finde es hervorragend, dass die Unternehmen trotz eingetrübter Konjunkturaussichten den Ausbildungsstand hochhalten", betonte Armbruster. "Wir hatten Anfragen weiterer Interessenten, aber der vorhandene Platz ließ nicht mehr Aussteller zu." Sie merkte zur Entwicklung der Messe der Gewerbeschule an: "Vor fünf Jahren haben wir mit sieben Ständen begonnen." Auch Lehrer der Handelslehranstalt hatten Unternehmen neu als Aussteller gewonnen und: "Sie haben im Moodle-Programm eine digitale Evaluation des Studien- und Berufsinformationstags entwickelt, eine große Hilfe für uns", ergänzte Armbruster. Gestern stellten sich viele Lehrer der Gewerbeschule als Helfer zur Verfügung - und das Berufskolleg Fachhochschulreife sorgte fürs leibliche Wohl von Ausstellern und Besuchern.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben