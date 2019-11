Niveaugleicher Ausbau nicht gewollt Lichtenau (ar) - Die Kosten für die Sanierung und Umgestaltung der schon seit langem geschädigten Unzhurster Straße in Scherzheim werden auf rund 600 000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend einvernehmlich der vorgelegten Planung über den getrennten Ausbau der Fahrbahnen und Gehwege zu.







Das Ziel ist bekannt, nun müssen noch die Gelder in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Bereits 2018, als Gemeinderat und Verwaltung sich über einige sanierungsbedürftige Straßen informierten, stand die Unzhurster Straße im Fokus. Eine erste Planungsrate in Höhe von 40 000 Euro wurde eingestellt. Mitte Februar vergab der Gemeinderat die Ingenieurleistungen an das Büro Wald und Corbe aus Hügelsheim, das im April erste Planungsvarianten vorstellte. Schon damals wurde angeregt, einen sicheren Gehweg zu schaffen, die Parksituation zu verbessern und den Einmündungsbereich zur Waldstraße neu zu ordnen. Am Donnerstag präsentierte Daniel Ruschmann vom Büro Varianten von niveaugleichen, gemischten Verkehrsflächen und einem Ausbau mit getrenntem Fahrbahn und Gehbereich. "Dies nochmals, damit auch die neuen Gemeinderäte informiert sind", so Ruschmann. Zwischenzeitlich habe man den Kanal mit Kamera befahren und könne die gute Nachricht überbringen, dass hier nur kleinere Maßnahmen saniert werden müssten. Hausanschlüsse seien teilweise schadhaft und müssten erneuert werden. Diskussionsstoff boten die Varianten eines niveaugleichen oder eines getrennten Ausbaus, wobei Ruschmann darauf verwies, dass ein niveaugleicher Ausbau mit gemischten Verkehrsflächen gegenseitige Rücksichtnahme bedeute. Sein Vorschlag war daher den Ausbau im Trennungsprinzip mit einer 5,5 Meter breiten asphaltierten Fahrbahn und einem gesicherten, 1,5 Meter breiten Gehweg auf der Südseite, der einen zwölf Zentimeter hohen Bordstein haben und in den Zufahrtsbereichen abgesenkt werden soll. An verschiedenen Stellen sollen auf der Nordseite Parkflächen ausgewiesen werden. Der Einmündungsbereich zur Waldstraße soll als dynamische Schleppkurve ausgebaut werden. Zur Realisierung der Maßnahme ist teilweise Grunderwerb notwendig, doch wie Bürgermeister Christian Greilach sagte, habe man bereits Zustimmung signalisiert. Favorisiert wurde der Ausbau im Trennungsprinzip mit Gehwegen von Udo Klett (BfL) und Werner Lindner (BfL), die darin mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sehen. Kritisch gesehen wurde die Parksituation gerade für Kleinlastwagen von Gerhard Meier (CDU) und Michel Obermann (FWL). Gefordert wurde ein rigoroses Einschreiten bei Parken auf dem Gehweg.

