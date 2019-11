Omnipräsenz

- "Das Jazztival, das ist ein Harfival", brachte es eine Besucherin auf den Punkt. Die Omnipräsenz des Zupfinstruments war insbesondere am zweiten Konzertabend im Bürgerhaus Neuer Markt zu spüren. "Ein Jazzfestival für die Harfe", das habe sie noch nie erlebt, freute sich die ansonsten recht wortkarge Kathrin Pechlof, die ganz die experimentelle Musik ihres Berliner Trios "sprechen" ließ. Das Saxofon von Christian Weidner schweift suchend umher, Pechlofs Harfe raschelt dazu wie Blätter im Wind, während Robert Landfermann mit dem Bogen über die tiefen Saiten seines Cellos streicht. Pechlofs Stücke fügen sich langsam zusammen wie ein Puzzle, entwickeln rudimentäre Konturen von Melodie und Rhythmus, um alsbald wieder auseinanderzudriften. Zuweilen vollzieht sich der Aufbau schleppend mit dem Charme der Langsamkeit und gipfelt in empathischen Saxonfonsoli. Man könnte vom Paradoxon eines kammermusikalischen Freejazz' sprechen, würden Pechlof und ihre Begleiter nicht immerzu auf die Noten blicken. Die minimalistisch gehaltenen Klangskulpturen, denen Pechlof noch eine Komposition Debussys (Les Cloches) anfügt, ernten freundlichen Beifall, aber keine Begeisterungsstürme wie beim Jazzchor Freiburg, Evelyn Huber und dem Sirius Quartet am Vorabend (siehe Kritik auf der Kulturseite).

Konventionellen Hörgewohnheiten weit mehr zugeneigt, ist Park Stickney. Der US-Amerikaner und Wahl-Helvetier (das Stück "Swiss Miss" hat er als Liebeserklärung für seine Ehefrau komponiert) eröffnet mit einem Klassiker schlechthin: Paul Desmonds "Take Five". Gegen Schluss seines Soloauftritts gibt er nicht minder virtuos Duke Ellingtons "Caravan" zum Besten. Stickney spannt einen weiten Boden von Bach bis Queen. Deren Hit "Bohemian Rhapsodie" hat er - Mama mia! - fast 1:1 für seine Harfe transkribiert. Tosender Applaus lohnt dieses Schmankerl. Sidney ist auch ein amüsanter Erzähler. In seinem 200-Seelen-Dorf in der französischen Schweiz sei er der einzige Angehörige der Feuerwehr, für die er, ganz offiziell, einen Marsch komponiert habe. Nach einem swingenden "Beethoven" widmet er eine Nummer seinem Freund Rüdiger Oppermann, mit dem er viele Jahre zusammengespielt hat.

Dritte im Bunde des Konzertabends ist die Warschauer Vibrafonistin Izabella Effenberg. Zum Auftakt spielt diese auf einer großen Marimba (Array Mbira) und erschafft dabei im Duett mit ihrem Harfenisten (und Saxofonisten) Anton Mangold prächtige Klangkaskaden. Auch sie lässt die Klassik in ihre Musik einfließen, wobei die Fuge "Fuga", mittlerweile in Quintettbesetzung, mit dem Jazzbesen am Schlagzeug daherkommt. Effenbergs Auftritt steigert sich zum packendsten des Abends. Energie und Verve, Spontanität und Improvisationsfreude sind mit den Händen zu greifen, wenn die Frontfrau mit intensivem, treibendem Spiel ihre solistischen Qualitäten am Vibrafon auslebt und ihre kongenial interagierenden Musiker die Dynamik weiter steigern. Damit nicht genug: Izabella Effenberg kann auch Glasharfe und bringt eine Batterie an aufgestellten Weingläsern sphärisch-hell zum Singen. Das Stück "Doktor, Doktor" hat die fröhliche Musikerin, die Dur-Tonarten bevorzugt, ihrem Handchirurgen gewidmet. Vom Publikum gefeiert gibt sie eine Zugabe.

Jazz und Harfe: Für Musikschulchef Bernhard Löffler hat sich "das Wagnis gelohnt", wie er in seinen abschließenden Worten erklärt. Jeder Auftritt sei von einer Einzigartigkeit geprägt gewesen, wie man es sich kaum hätte vorstellen kön nen.