Gnitzer Bayer mit tiefgründigen Erkenntnissen Von Udo Barth



Bühl - "Grüß Gott. Waren Sie schon mal in Niederbayern? Freiwillig?" Derart amüsant begrüßt der Schauspieler, Kabarettist und Liedermacher Michael Fitz sein Publikum im Schütte-Keller. Also berichtet er zu Beginn des Abends über seine dezent exotische Heimat. Was sich im Laufe des Abends ausweitet auf Beziehungs-Optimismus und Selbstfindung in diesen schwierigen Tagen des postfaktischen Zeitalters.



Fitz, der gnitze Bayer mit Hang zur allgemeinverständlich philosophischen Ergründung des Alltags, sinniert über die vermeintliche Krone der Schöpfung, also über den Homo sapiens. Ob er es wirklich ist - eine treffliche Frage, die er nicht wirklich aufzulösen mag. Aber so ist er, der Gedankenverbreiter und vorzügliche Singer-Songwriter, den man nur sträflicherweise ob seiner Rolle als ehemaliger Kommissar Carlo Menzinger im Münchner Tatort im Hinterkopf hat. Dabei ist Fitz weitaus mehr, musikalisch-poetischer Begleiter durch die abstruse Existenz bayerischer und nichtbayerischer Gedanken, der gleich mit vier Gitarren nach Bühl angereist ist. Dabei, man muss es ehrlich sagen, hat man nicht die Sprache der Passauer oder Landshuter mit der Muttermilch aufgesogen, sind seine Liedtexte ungefähr so verständlich wie die Sprache der Ureinwohner des Fidschi-Archipels. Wenn Fitz erzählt, und dies macht er als ausgebildeter Schauspieler und Rezitator gestenreich, versteht man ihn besser. Bei den Liedern hat man so seine Mühe, den verschlungenen Pfaden seiner mitunter ellenlangen Wortfindungen zu folgen. Er scheinbar auch, denn der einzige Wermutstropfen seines genialen neuen Bühnenprogramms "Jetzt auf gestern" besteht in seinem lauernden Blick auf den Tablet-PC. Die vielen Wortschöpfungen kann er sich scheinbar nicht merken, was für einen gestandenen Bühnenkünstler etwas merkwürdig ist. Ansonsten gibt es nichts zu mäkeln - im Gegenteil. Wie Fitz der manchmal komplizierten und kurvenreichen Seelenlage der Menschenwelt ins Herz schaut, oder besser ins Hirn, ist genial. Es sind kleine und nur scheinbar unwichtige Dinge dabei, aber auch tiefgründige Erkenntnisse über das Zusammenleben von zwei Spezies wie Frau und Mann, die eigentlich nicht zusammenpassen. Oder doch? Fitz sitzt zwar auf der Bühne, ist aber mitten unter uns, mit dem man ungefragt gerne ein Weißbier trinken möchte. Fitz ist kein krachlederner Kabarettist, eher ein Repräsentant der leisen Töne, der die Ehe als betreutes Leben in Definition bringt. Seine angenehm baritonale Stimme nimmt das postfaktische Zeitalter auf das Korn, in seinen Texten handelt es sich oftmals um die Liebe. Fitz wirft einen sensiblen, wachen Blick auf seine Zeitgenossen. Welche dann aber, ganz im hohen Norden der Republik, dialektisch betrachtet, noch weniger verstehen als der Badener. Schade eigentlich, denn seine Texte sind tiefgründig. "Ich bin ja kein Spezialist für Stimmungslieder", merkt er süffisant an. Ja, beim Oktoberfest auf der Wiesn hätte er mit diesem Programm auch null Chance. Aber hier im SchütteKeller trifft sein intelligenter Witz auf Herz. Und er betont das Zwischenmenschliche, welches oft "Hinterm Zaun" bleibt, wie es in einem seiner Lieder so trefflich definiert wird.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben