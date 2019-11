Die Zukunft friedlich gestalten

(red) - In der wöchentlichen Finanzkolumne des Badischen Tagblatts "Parkett-Geflüster" beleuchten Experten die Finanzmärkte und geben Antworten auf die drängenden Fragen. Jörg Zeuner (Foto: pr) beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe mit der Wirtschaftskraft. » - Mehr

(kli) - 2016 hat Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos mit den FARC-Rebellen Frieden geschlossen und dafür auch den Friedensnobelpreis erhalten. Damit alles gut? Nein, der Friedensprozess steckt noch in den Kinderschuhen (Foto: Lichterbeck). Eine Erkundungsreise. » - Mehr

Stuttgart