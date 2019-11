Klimaschutz im Schulalltag

Auch die geplante Sanierung des Altgebäudes soll den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung tragen. "Daten beispielsweise von der CO2-Einsparung können die Schüler dann auch im Unterricht analysieren", verwies die Pädagogin darauf, dass der Klimaschutz auch in verschiedenen Unterrichtsfächern berücksichtigt werden soll. Dazu sei von dem Kollegium bereits vor vier Jahren eigens ein Curriculum erarbeitet worden.

Auch in der Schülerschaft habe sich bereits einiges entwickelt, berichtete die Schulleiterin von den Umweltmentoren "Green Heroes", die ihre Klassen für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Die letzten Projekttage seien ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit gestanden. Unter dem Motto "Windeck goes green", beschäftigten sich die Schüler in Projekten mit Umweltthemen, auch wurde ein Insektenhotel errichtet.

Seit einigen Jahren gibt es an der Schule zudem die "Urban Gardening"-AG, die im Schulgarten unter anderem Tomaten, Gurken und Chili anbaut und die Ernte zu Tomatensoße, Chilipaste und Senfgurken verarbeitet. Kostproben dafür gab es am Freitagabend auch für die Kooperationspartner: OB Schnurr und die Klimaschutzmanagerin Monika Brudler, die die Schule bei der Umsetzung und Entwicklung von Projekten unterstützt. "Es ist nur konsequent, dass wir das Engagement zusammenführen und vertiefen", resümierte Körner über die Intention der Zusammenarbeit. Sie versprach, dass das "Windeck" langfristig und spürbar zum Klimaschutz beitragen wolle. Ihr weiterer Dank galt den Lehrkräften Jens Seidemann, Doreen Hamm und Regina Leible, die sich an der Schule für die Sache engagieren.

Auch Hubert Schnurr lobte das Engagement der Schule zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit der Kooperation solle das Thema noch mehr im Schulalltag in den Vordergrund gerückt werden. Die Bühler Klimaschule sei ein zentraler Punkt im Klimaschutzkonzept der Stadt. Die Einrichtung zeichne sich durch Maßnahmen und Aktionen im Bildungsbereich aus, zudem solle das Schulgebäude energetisch hochwertig saniert werden.

Beeindruckt zeigte sich das Stadtoberhaupt auch von den präsentierten Ergebnissen des Klima-Workshops an der Schule. "Diese Begeisterung vonseiten der Schüler und der Schule wollen wir unterstützen", bekräftigte er und unterstrich die Bedeutung der Kooperationsvereinbarung.

Die Feier eröffnet hatte die die Jazz-Combo "Orange Jazz" des Windeck-Gymnasiums unter Leitung von Micha Watta.

