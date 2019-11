Stadt kauft Kindergarten Neusatz

(vgk) - Einstimmig billigte der Ortschaftsrat von Reichental den Masterplan für den Kaltenbronn. Das Gremium will aber keinen unkontrollierten Rummel in dem sensiblen Höhengebiet - und erhofft sich positive Effekte für das Dorf entlang der Zufahrtsstraße (Foto: Pit Buchter/av). » - Mehr

(win) - OB Frank Mentrup (SPD) wirbt bei den Karlsruhern für einen "Aufbruch Innenstadt". Im Rahmen eines Fachforums waren Ideen für die Entwicklung in den kommenden Jahren gefragt. Die Stadtmitte werde sich grundlegend verändern, verspricht Mentrup (Foto: Heck). » - Mehr

Bühl