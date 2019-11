Abkehr von der reinen Hilfeleistung

Dies kündigte die städtische Europa- und Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher in jüngster Gemeinderatssitzung an. Die 15. Jugendfreizeit "Youto" des europäischen Städtenetzwerks richten im kommenden Jahr die katalanischen Freunde in Vilafranca del Penedès aus. "Daran nehmen Jugendliche aus neun Städten aus acht Ländern teil", erklärte Streicher.

Im Jahr 2020 fortgesetzt werde außerdem die Kooperation mit Kalarasch. Der Austausch, der auf Feuerwehrebene eine solide Basis gefunden habe, soll sich auch in anderen Bereichen positiv auswirken. "Wir wollen weg von der reinen Hilfeleistung - hin zum Aufbau von Strukturen."

Beliebt sei die jährlich vom Partnerschaftskomitee organisierte Bürgerfahrt für Bühler, die eine Partnerstadt individuell erkunden wollen. Etwa 25 Aktive bilden die "tragende Säule" des Komitees, das bei Festtagen in den befreundeten Städten mit heimischen Spezialitäten Präsenz zeigt. Die Mitglieder zeichneten sich zudem durch eine hohe Sprachkompetenz aus. "Wir brauchen keine professionellen Übersetzer", so Streicher.

Auf Bürger- und Vereinsebene zählt Streicher etwa acht, in der Regel feste sportliche und kulturelle Partnerschaftsbegegnungen pro Jahr in Gruppengrößen von fünf bis 50 Personen. Sie berichtete auch, dass die Kooperation mit der Musikschule in Villefranche-sur-Saône wieder aufgenommen werde. Gleiches gelte für den Schüleraustausch mit den Franzosen. "Es läuft wieder", versicherte Streicher. Nicht immer seien die Sprachen der Partnerstädte jedoch deckungsgleich mit den Sprachprofilen der Schulen. So sei die Carl-Netter-Realschule auf der Suche nach einer englischsprachigen Austauschschule, be richtete sie. "Das Partnerschaftskomitee hat elf Schulen angeschrieben, aber es kam keine Antwort." Funktionierende Beziehungen gebe es über die Partnerstädte hinaus nach Melrose (USA), Breslau (Polen) sowie Mommenheim und Saverne im Elsass.

Kritisch betrachtet wurden die politischen Vorgänge in Vilafranca. "Das passt gar nicht zur europäischen Entwicklung", beklagte Georg Schultheiß (FW) die separatistischen Auswüchse. Oberbürgermeister Hubert Schnurr berichteten, dass von katalanischer Seite aus versucht worden sei, die Stadt Bühl zu instrumentalisieren, was man jedoch abgelehnt habe. "Wir halten uns zurück", ließ Schnurr wissen.

Die Arbeit der Partnerschaftsbeauftragen und des -komitees fand im Gemeinderat nur lobende Worte. "Super Sache!", ergriff Barbara Becker (SPD) als Erste das Wort. Claudia Wendenburg (CDU) schilderte, wie wichtig für sie in ihrer Jugend die Erfahrung gewesen sei, an einem Partnerschaftsprogramm teilnehmen zu können. Karl Ehinger (FW) sieht in den Städtepartnerschaften einen wichtigen Kontrapunkt gegenüber den nationalistischen Bewegungen. "Wir müssen einem Europa, das auseinanderdriftet, etwas entgegensetzen", unterstrich Lutz Jäckel (FDP).

Walter Seifermann (GAL) war wichtig: "Der Schüleraustausch muss intensiviert werden." Und wenn sich keine Schule in Großbritannien finde, sollte man es in den Niederlanden oder in Schweden versuchen: "Da spricht man auch Englisch."