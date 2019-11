Hoffnung auf 'Trostpflaster' für Altschweier

Rastatt

Gratis-Shuttle in die Stadt Rastatt (dm) - In Rastatt, Ötigheim und Steinmauen startet heute ein neuer Service des Gewerbevereins RA³: Wer nach Rastatt will, um dort Einkäufe zu erledigen, kann ein Shuttle bestellen, das ihn gratis von der Haustür zu einem der rund 50 Mitgliedsgeschäfte von RA³ fährt (Foto: dm).

Bewirtung in Eigenregie Rastatt (ema) - Der städtische Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen reagiert auf Kritik von Besuchern am Cate ring in der Badner Halle und wird deshalb künftig die Versorgung der Gäste selbst übernehmen. Zum 1. März geht der Service in Eigenregie über (Foto: ema).