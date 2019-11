Bereits 14 Betriebe am gigaschnellen Netz Rheinmünster (red) - Der Bau des Glasfasernetzes im Gewerbegebiet Baden-Airpark ist abgeschlossen, die Unternehmen können sich ab sofort über Baden.net ans schnelle Internet anschließen lassen. Der Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen hat das Netz offiziell an den Betreiber und Vermarkter Stadtwerke Bühl übergeben.



"Heute ist ein guter Tag für die Betriebe auf dem Gewerbepark. Die Unternehmen haben nun die Möglichkeit, kabelgebundenes gigaschnelles Internet zu nutzen", betonte der Geschäftsführer des Zweckverbands Werner Messinger. Für den Bau des Glasfasernetzes waren laut Stadtwerke-Pressemitteilung umfangreiche Planungen und Tiefbauarbeiten notwendig. "Insgesamt haben wir 21,5 Kilometer Glasfaser im Baden-Airpark verlegt", erklärte Messinger. Über weite Strecken konnten bereits bestehende Leerrohre im Untergrund genutzt werden, in die die Glasfaserleitungen eingezogen wurden. An manchen Stellen mussten aber komplett neue Leitungstrassen verlegt werden. Messinger freute sich, dass die Netzübergabe genau ein Jahr nach dem Startschuss erfolgen könne. Der Verbandsgeschäftsführer erinnerte daran, dass der Ausbau durch die Einbindung des Zweckverbands in das interkommunale Breitbandprojekt Mittelbaden möglich wurde, zu dem sich auch die Gemeinden Lauf, Ottersweier, Rheinmünster, Sasbach, Sasbachwalden und Seebach sowie die Städte Bühl und Lichtenau zusammengefunden haben. "Der Glasfaserausbau im Gewerbepark ist ein gutes Beispiel dafür, wie kommunale Partner schnell und effektiv zusammenarbeiten und zielorientiert Lösungen erarbeiten können", stellte der Vorsitzende des Zweckverbands, der Hügelsheimer Bürgermeister Reiner Dehmelt heraus. Dazu gehöre auch, dass bereits während der Bauphase erste Betriebe angeschlossen werden konnten, die besonders dringend auf schnelles Internet angewiesen waren. "Selbstverständlich haben wir dort, wo es möglich war, gemeinsam mit dem Zweckverband schnell und unbürokratisch auf die Bedarfe der Unternehmen reagiert", betonte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Rüdiger Höche. Sein Kollege Reiner Liebich ergänzte: "Aktuell sind bereits 14 Betriebe im Gewerbepark Kunde der Stadtwerke. Die Vermarktung ist gut angelaufen." An 36 Gebäuden ist der Anschluss technisch fertiggestellt, an sechs weiteren Gebäuden wird er in den kommenden Wochen verfügbar sein. "Um möglichst keinen Geschwindigkeitsverlust zu haben, legen wir das Glasfaser direkt bis in die Gebäude", so Höche. Aufgrund dieser als "FTTB - Fibre-to-the-Building" bekannten Netzarchitektur könnten schnellste Datenraten gewährleistet werden. "Zur Verfügung stehen garantierte Bandbreiten mit bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde", stellte Liebich heraus. Der Zweckverband als Eigentümer des Netzes hat bisher 450 000 Euro für den Glasfaserausbau bezahlt. Das Land Baden-Württemberg steuert einen Zuschuss von 162 000 Euro bei. Die Stadtwerke Bühl hatten nach Auftrag im November 2018 die Planung übernommen sowie die technische Überwachung und die Dokumentation des Netzes.

