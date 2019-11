Nicht von der Stange und hochmodern

Bühl



Broschüre für Neubürger Bühl (efi) - Mit der Broschüre "Willkommen in Bühl - Welcome to Bühl" begrüßt die Stadt jetzt ihre Neubürger. Das zweisprachige Informationsheft (Deutsch und Englisch) bietet einen kompakten Überblick in den Bereichen Bildung, Freizeit, Infos und Beratung (Foto: efi).