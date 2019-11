Weniger Schaden durch Wildverbiss

(jo) - "Wir haben aktuell keine größeren Schäden im Bühler Stadtwald durch Rotwild", berichtete Martin Damm, städtischer Forstbetriebsleiter, in der Klima- und Waldausschusssitzung. Auch die durch Schwarzwild angerichteten Schäden seien "nicht ganz so schlimm wie noch vor zwei Jahren"; aber das könne sich schnell ändern.

Patric Frank, Mitarbeiter des Forstbetriebs, erläuterte, dass die Borstentiere vor allem in Neusatz Probleme bereiten. Oberbürgermeister Hubert Schnurr ergänzte, dass selbst die Rheinniederungen vor Schwarzwildschäden nicht gefeit seien.

Frank gab auch einen Bericht zur neuen Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan, wie sie seit drei Jahren im Bühler Stadtwald praktiziert wird. Dabei werden jährlich Zielvereinbarungsgespräche mit den Jagdpächtern geführt. Das Hauptaugenmerk liegt auf die Entwicklung der Verjüngungsflächen (Aufzucht von Jungwald). "Die jeweiligen Abschusszahlen werden daher zweitrangig betrachtet", so Frank. Aus diesem Grund seien auch in diesem Jahr keine Abschusszahlen festgelegt worden. Oberstes Ziel sei die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, um diesen für künftige Generationen in seiner Vielfalt und Wirtschaftskraft zu erhalten. Dazu bedürfe es eines Schutzes gegen Verbiss. Die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Jägern spiegele sich positiv wider. In vier von 18 Jagdrevieren mit Waldanteil habe sich die "Verbissbelastung" im Vergleich zum Vorjahr verbessert. In 14 Revieren blieb die Situation konstant. Insgesamt sei der Rehverbiss nun in neun Revieren auf geringem Niveau. In den gefährdeten Bereichen seien ein Verbiss- und Fegeschutz sowie Schwerpunktbejagungen vereinbart worden. In drei Problemrevieren mit Wühlschäden wurde eine vermehrte Durchführung von revierübergreifenden Drückjagden festgelegt.