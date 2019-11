Verwaltung setzt den Rotstift an

Wie berichtet, ist in der vergangenen Woche herbe Kritik an der städtischen Finanzplanung laut geworden. Im Verwaltungsausschuss war man sich einig, dass die Sparbemühungen nicht ausreichen.

CDU-Fraktionschef Georg Feuerer beantragte, die Verwaltung zu verpflichten, den Personalaufwand wenigstens noch um 300 000 Euro zu reduzieren und den Sachaufwand um 500 000 Euro. Bei der Fortsetzung der Beratungen am Dienstag verkündete Schnurr nun, man könne beim Sachaufwand "Einsparungen in Höhe von 522 000 Euro anbieten". Die Personalkosten könne man um 250 000 Euro reduzieren. Die Liste, wo genau der Rotstift angesetzt wird, ist derzeit in Bearbeitung und soll den Gemeinderäten in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt werden. Feuerer zeigte sich mit den Bemühungen zufrieden und bestand folglich nicht darauf, dass über seine Anträge noch abgestimmt wird.

GAL-Fraktionschef Walter Seifermann verlangte in der Sitzung dennoch eine Zusammenstellung aller Kostensteigerungen der vergangenen fünf Jahre im Haushalt. Spätestens, wenn die Strukturkommission tage, würden diese Daten benötigt. Man müsse weitere Einsparmöglichkeiten finden, "um die Sachen zu erhalten, die man wirklich braucht". So seien etwa die Investitionen beim Eigenbetrieb "Breitbandnetz" eine wichtige Ausgabe, "aber wir müssen es trotzdem bezahlen können". Der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Zimmer sagte in Bezug auf die Entwicklung des Eigenbetriebs: "Eine schwarze Null ist nicht aussichtslos in der Zukunft". Zunächst müsse zwar investiert werden, aber "das Netz, das wir bauen, ist werthaltig".