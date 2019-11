Für Landwirte ist das Maß voll

"Lebensräume schützen! Flächenfraß beenden" stand auf ihren gelben Plakaten. "Regionale Produkte statt Klimakiller aus Übersee" fordern die Winzer und Bauern und "Bienen retten, ohne Existenzen zu vernichten!" Thomas Metzinger begrüßte seine Kollegen und sprach von einer Hochburg haupt- und nebenberuflicher Landwirte in Ottersweier. Man wolle zeigen, wie wichtig das Thema sei und dass man zusammenhalte. Das solle friedvoll erfolgen - was bei der Kundgebung auch geschah.

"Es braucht viel, bis Landwirte anfangen zu demonstrieren", sagte Ewald Glaser vom Aspichhof. Aber jetzt sei das Maß voll und "die Axt am Baum". Die im Volksbegehren "Rettet die Bienen" geforderten Maßnahmen seien geeignet, der heimischen Landwirtschaft die Perspektiven zu nehmen. Am Kaiserstuhl gebe es Winzer, die ihre Kinder aus den Berufsschulen abmeldeten, weil sie in ihrem Beruf keine Zukunft mehr sähen.

Wenn dieser Frust um sich greife, sei die bisher noch vielfältige Struktur heimischer Landwirtschaft nicht mehr zu halten, sagte Glaser und erntete dafür Applaus. Er übte auch Kritik am Handel, der mit regionalen Lebensmitteln werbe, sie aber nur in kleinen Mengen anbiete.

Mit fünf Euro pro Baum auf einer Streuobstwiese könne man keine Zukunft gestalten, so Glaser. Es brauche ein Förderprogramm zur Erhaltung der Artenvielfalt und eine Strategie zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Es müsse nach alternativen Pflanzenschutz-Methoden geforscht und das Thema Ernährung mit regionalen Lebensmitteln in den Lehrplänen verankert werden. Wer auch in Zukunft eine intakte Landschaft und eine sichere Lebensmittelversorgung wolle, müsse die Zukunftsangst der Bauern ernst nehmen. Auch sie hätten Anspruch auf "gewisse Artenschutzmaßnahmen", weil sie sonst aussterben könnten.

"Ich bin dankbar für so aktive Landwirte, die für ein gemeinsames Ziel zusammenstehen", sagte Stefan Schrempp, Bezirksgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). Nicht der Verband hatte die Kundgebung angestoßen, sondern die Bauern selbst. Nicole Fuchs war dazu auf Simon Glaser, Vorsitzender des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins, zugegangen. Die Kundgebung gestern war der Auftakt für die Gewinnung von Unterstützern für den Volksantrag, den die Landwirte als Antwort auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" auf den Weg gebracht haben.

Gesammelt werden die Unterschriften für den Volksantrag "Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg" bis Mitte Dezember auf dem Aspichhof, im Hofladen Querfeldein, bei Familie Schababerle, auf dem Doningerhof, bei Thomas Zimmer, Werner Pfeifer und Arnold Meißner. Ewald Glaser ist sicher, dass die erforderlichen 39 000 Unterstützer im Land unterschreiben werden, hofft aber auf wesentlich mehr. Danach liege die Zukunft der Landwirte in der Hand der Landtagsabgeordneten.

In Ottersweier machte der älteste Landwirt des Dorfes, Emil Strack, mit seiner Unterschrift den Anfang. Danach platzierten die Schlepperfahrer ihre großen bienengelben Plakate an alle Ortseingänge, damit jeder Bürger auf ihre Anliegen aufmerksam wird.