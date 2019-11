Hebesätze sollen 2021 steigen Bühlertal (eh) - In anderer Form als bisher gewohnt brachte Bürgermeister Hans-Peter Braun den Haushaltsplanentwurf 2020 ein. Braun beschränkte sich auf die Benennung der Investitionsschwerpunkte. Kämmerin Bettina Kist erläuterte die erwarteten Einnahmen, die geplanten Ausgaben und kündigte für 2021 Steuererhöhungen an. Die Verwaltung geht von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 703 700 Euro aus.







Die größte Investition mit 1,35 Millionen Euro ist die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. 280 000 steckt die Gemeinde in die Sanierung des ehemaligen Rathausgebäudes II, das zu Wohnraum umgestaltet werden soll. Für die Straßenunterhaltung stehen 240 000 Euro zur Verfügung. Die größte Investition mit 1,35 Millionen Euro ist die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. 280 000 steckt die Gemeinde in die Sanierung des ehemaligen Rathausgebäudes II, das zu Wohnraum umgestaltet werden soll. Für die Straßenunterhaltung stehen 240 000 Euro zur Verfügung. Mittel für die Erneuerung des Bühlot-Bades, die bereits im laufenden Haushaltsjahr eingeplant waren, werden übertragen. Nach einer Kostenberechnung vom März wurden bis 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt 6,8 Millionen Euro eingestellt. Die Planung geht davon aus, dass für die Sanierung Zuschüsse in Höhe von 1,5 Millionen Euro fließen. 2020 wird für das Bad ein Kredit von einer Million Euro aufgenommen. Braun skizzierte, dass sich die Gemeinde die Badsanierung nur leisten könne, weil in den zurückliegenden Jahren sparsam gewirtschaftet worden und die Schuldenbelastung gesenkt worden sei. Seit 2008 habe man innerhalb von zehn Jahren die Schulden des Kernhaushalts von über fünf Millionen auf zirka zwei Millionen Euro reduzieren können. Nur aus diesem Grunde könne die Gemeinde eine Modernisierung des Bades mit einer voraussichtlichen Gesamtkreditaufnahme von 3,5 Millionen Euro stemmen. Der Rathauschef verdeutlichte: "Diese Investition stellt sicherlich für die zukünftige Generation einen Kraftakt dar und wird uns in den kommenden Jahren in unseren kommunalpolitischen Handlungsmöglichkeiten einschränken. Es bleibt nichts anderes übrig, als den Realitäten klar ins Auge zu sehen." Die Verwaltung dürfe für sich in Anspruch nehmen, auch unter schwierigen Bedingungen solide gewirtschaftet zu haben. Man habe in der Vergangenheit nicht über die Verhältnisse gelebt. Braun bedauerte, dass sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen immer mehr verschlechtere und große bürokratische Hürden aufgebaut würden, während die Gemeinden zeitgleich mit immer neuen Aufgaben konfrontiert würden. Er verdeutlichte dies am Beispiel der beiden Kindertageseinrichtungen. Habe man im Jahr 2008 dafür 467 000 Euro aufgewendet, so sei man 2020 nun bei einer Summe von 1,4 Millionen Euro angelangt. Die Tendenzen seien weiter ansteigend. "In diesem Bereich hat es eine gewaltige Entwicklung gegeben, zu der die Verwaltung und der Gemeinderat aber immer einhellig gestanden haben." Er wünsche sich eine kommunale Finanzausstattung, die gerade auch in Zeiten einer Wirtschaftsabschwächung Investitionen ermögliche. Auch für den neuen Haushalt müsse die Prämisse gelten, die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und die Ausgaben zurückzudrehen. Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden 2020 unverändert bleiben. 2021 sei eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 380 und des Gewerbesteuerhebesatzes auf 370 eingeplant, so Kist. Im Dezember beschließe der Gemeinderat über die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren. Sie wies auf den Bau der vierten Reinigungsstufe hin. Man müsse 2020 an den Abwasserzweckverband 485 000 Euro überweisen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben