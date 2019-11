Grandioses psychodelisches Mysterienspiel

Ottersweier



Musikalisches Kleinod Ottersweier (bgt) - Die Musiker von "Goschehobel" aus dem Kinzigtal begeisterten in der Zunftstubb. Was das Trio ablieferte, war eine grandiose Abfolge nicht alltäglicher Nummern, herausragend in Rhythmik und Textgestaltung und in unnachahmlicher Manier präsentiert (Foto: bgt). » Weitersagen (bgt) - Die Musiker von "Goschehobel" aus dem Kinzigtal begeisterten in der Zunftstubb. Was das Trio ablieferte, war eine grandiose Abfolge nicht alltäglicher Nummern, herausragend in Rhythmik und Textgestaltung und in unnachahmlicher Manier präsentiert (Foto: bgt). » - Mehr