Großer und kleiner Budenzauber Bühl/Ottersweier (red/jure) - Die Freunde von Waffeln, Crêpes oder Langos, Glühwein oder Punsch und Stille-Nacht-Berieselung können sich jetzt wieder auf die letzten Outdoor-Events des Jahres im Bühler Raum einstimmen: auf den Adventsmarkt Bühl, Weihnachtsmarkt Vimbuch oder Nikolausmarkt Ottersweier.



Die Zwetschgenstadt bietet 23 Tage Budenzauber rund um den weihnachtsbeleuchteten Kirch- und Marktplatz. OB Hubert Schnurr eröffnet den 45. Adventsmarkt am Freitag, 29. November, um 17.30 Uhr mit dem Kinderchor "Vokal Total" und einem Bläserensemble der Musikschule. Eine Besonderheit des Markts sind die Auftritte regionaler Bands an den Freitagabenden. Nach Mocca5 am Eröffnungstag rocken am 6. Dezember Van Teichmann, eine Woche später sind Park & Ride zu hören, den Abschluss macht bereits am Donnerstag, 19. Dezember, Hubers Partyband. Das Kinder- und Familienzentrum sorgt für ein attraktives Kinder- und Familienangebot. Außerdem gibt es ein Backzelt und das im Vorjahr hervorragend angekommene Nähzelt. Bei der Schwarzwald-Tani und dem Team der "Näharena" können täglich ab 15 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr Kinder ab neun Jahren und Erwachsene unter fachlicher Anleitung nachhaltige Geschenkverpackungen nähen. Info und Anmeldung unter (0 72 23) 2 45 66. Bei "Peters gute Backstube" können Kinder Weihnachtsplätzchen backen - ohne Anmeldung montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr. Gruppen sind montags bis freitags ab 9 Uhr in der Backstube, Anmeldung: (0 72 23) 9 89 30. Geöffnet ist der Adventsmarkt montags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr, freitags bis 22 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr. Zu einem beliebten Treffpunkt hat sich auch der Vimbucher Weihnachtsmarkt am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, entwickelt. Alle zwei Jahren laden die Vimbucher Vereine und Privatpersonen zu einem kleinen Budenzauber auf den Rathausplatz ein. Im "alten Milchiesel" können zudem mit der neuen Kultur-Gruppe des Bürgerbeteiligungsprozesses Bienenwachstücher hergestellt werden. Besonders am Herzen liegt der Vereinsgemeinschaft, dass die kleinen Besucher auf ihre Kosten kommen. Zum Programm tragen zudem der Kindergarten, das Kinderhaus, der Musikverein, der Schulchor, das Jugendorchester Bühler Westen sowie der Chor "AufTakt" bei. Eingebunden ist auch die Pfarrgemeinde. In Ottersweier findet der 16. Nikolausmarkt in Kooperation mit der Gemeinde Ottersweier auf dem Gelände der Mooslandschule statt. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 29. Dezember, um 17 Uhr. Am folgenden Samstag ist Programm bis 22 Uhr. Bereits am kommenden Wochenende gibt es wieder den Herrenwieser Weihnachtsmarkt in Kooperation mit dem Bühler Verein "Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße".

