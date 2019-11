20 weitere Frühzwetschgenbäume gepflanzt

"Plant for the Planet" ist eine globale Bewegung mit einem großen Ziel: Auf der ganzen Welt Bäume pflanzen, um die Klimakrise zu bekämpfen, heißt es in einer Pressemitteilung. 15 Milliarden Bäume, so die Stadtverwaltung, hätten Kinder rund um den Globus seit Gründung der Stiftung 2007 schon gepflanzt. In sogenannten Akademien lernen sie außerdem die Problematik des Klimawandels und die weltweiten Zusammenhänge kennen. Sie erfahren, dass auch sie eine Möglichkeit haben, etwas für das Klima zu tun und pflanzen gemeinsam Bäume.

In Bühl treffen sich die Kinder des Plant-for-the-planet-Clubs, der im Anschluss an die von der Stadtverwaltung vor einem Jahr organisierten Akademie gegründet worden war, regelmäßig zu Aktionen für ein besseres Klima. Mit Schaufel und Rechen ausgestattet waren die jungen Hobbygärtner jetzt voller Tatendrang bei der Sache. Unter der fachkundigen Anleitung der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs brachten die Kinder 20 Bäumchen in die Erde.

Neben dem Klimaschutz verfolgen sie und die Stadtverwaltung dabei außerdem noch ein weiteres Ziel: ein regionales Naturgut zu erhalten. Denn die Bühler Frühzwetschge ist von Slow Food in die "Arche des Geschmacks" aufgenommen worden, um sie als kulinarisches Erbe der Region zu schützen.

In diesem Kontext bietet die Stadt auch die Möglichkeit an, eine Patenschaft für einen Zwetschgenbaum zu übernehmen. Mit 50 Euro pro Baum und Jahr könne man dazu beitragen, die Kosten für Kauf, Pflanzung und Pflege zu finanzieren, lässt die städtische Pressestelle wissen. Auch eine Patenschaft für einen halben Baum (jährlich 25 Euro) sei möglich.

Ein Pate verpflichtet sich für "seinen Baum" für fünf Jahre. Als Dankeschön erhält er für die Dauer seiner Patenschaft jährlich fünf Pfund Bühler Frühzwetschgen beziehungsweise die Hälfte bei einem halben Baum. Während die 40 Zwetschgenbäume, die im vergangenen Jahr gepflanzt wurden, bereits einen Paten haben, werden für die neuen Bäumchen nun wieder welche gesucht.

Interessenten, die auf diese Weise zum Erhalt der Bühler Frühzwetschge beitragen wollen, können sich an Fabienne Kastner unter (0 72 23) 93 56 02 oder per E-Mail an f.kastner.stadt@buehl.de wenden oder das Online-Formular auf www.buehl.de verwenden.