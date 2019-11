Verstöße durch Unwissenheit

Gernsbach



Zoll und Polizei auf Baustelle Gernsbach (uj) - Auf der Baustelle in der Friedrichstraße rückten am Mittwoch Beamte von Zoll, Bundes- und Landespolizei an. Geprüft wurde der Neubau der größeren Wohnanlage. Auffälligkeiten konnten bislang nicht festgestellt werden, die Auswertung der Unterlagen dauert an (Foto: vgk).