Überraschende Ideen im Sekundentakt

Gernsbach

Der Mörder ist nicht der Gärtner Gernsbach (wof) - Der Mörder ist nicht der Gärtner, doch immerhin hat er das Gift besorgt. In der Komödie "Das letzte Mal", die in der Alten Turnhalle Hilpertsau gespielt wird, bleiben einem Ehepaar 90 Minuten, um alles zu sagen, was man sich bisher nicht zu sagen traute (Foto: Froese). » - Mehr

Rastatt

Vorfreude aufs tête-à-tête Rastatt (sb) - Auch wenn es in diesem Jahr so kurz war wie nie: Das Rendezvous tête-à-tête in der Badner Halle hat die Zuschauer begeistert und die Vorfreude auf den Juni 2020 geweckt, wenn Deutschlands größtes Straßentheaterfestival wieder für sechs Tage zu Gast in Rastatt sein wird (Foto: sb).. » - Mehr

Weisenbach

Gelungenes Schwarzwaldfest Weisenbach (mm) - Im Weisenbacher Künstlerhaus Rossmeisl fand das erste Schwarzwaldfest statt. Die Resonanz war groß, Hausherrin Senja Haitz hatte ein buntes Programm mit Tanz und Musik organisiert. Zahlreiche Kunsthandwerker stellten ihre Arbeiten vor (Foto: ueb). » - Mehr