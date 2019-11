Meine Stimme, deine Melodie

(ub) - Eigentlich sollte jeder Mensch zumindest ein Gedicht am Tag lesen. Barbara Laskowski belässt es bei dieser Empfehlung nicht, sondern widmet sich auch selbst schreibend der lyrischen Kunst. Da nimmt es nicht wunder, dass der in Bühl gebürtige Verleger Hubert Klöpfer in seinem wunderschön mit eigener Handschrift gestalteten Gedichtekalender auch eines ihrer sinnlichen Gedankenspiele aufgenommen hat. "Der Winter scheint weit/atme den Herbst in all seinen Farben" passt so richtig in diese Jahreszeit.

Unter dem Motto "Meine Stimme, deine Melodie" begab sich die Bühler Lyrikerin im Duett mit Klaus Martin Kühn am Akkordeon auf eine literarisch-musikalische Reise im "Gecco". Das Geschäft, das in erster Linie auf physische Geschenke spezialisiert ist, hatte am Freitagabend zur Entdeckung ganz anderer Schätze eingeladen. Der Abend mit seiner durchdachten Dramaturgie von Wort und Ton begann mit einem Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Wer Kühn von den Filmnächten des Bühler Kultursommers kennt, weiß, dass er auf jede Nuance von Bild, in diesem Fall von Literatur, die dazu passenden Töne auf Lager hat.

Manchmal sind es nur Zitate aus Kompositionen von Vivaldi oder Rameau, um die Stimmung der von Laskowski mit warmer Stimme rezitierten Texte auf den Punkt zu bringen. Was beweist, dass die beiden ein aufeinander eingespieltes Team darstellen. Im ersten Teil des Abends liest Barbara Laskowski Gedichte aus dem funkelnagelneuen Kalender für das kommende Jahr. Dass dabei die schwäbische Romantik mit Mörike vertreten ist, verwundert beim Tübinger Literaturverbreiter Klöpfer nicht. Mascha Kaleko darf an diesem Abend nicht fehlen, denn Laskowski bekennt, dass sie schon ganz früh die von den Nazis aus Deutschland vertriebene Schriftstellerin für sich entdeckte.

Eindrücklicher noch gerät der zweite Teil des gut besuchten Abends, weil hier Laskowskis eigene poetische Kunst zum Tragen kommt. "Jeden Tag einen neuen Weg finden" könnte als Überschrift ihrer zu Papier gebrachten Gedanken gelten. Oftmals ist es die Natur, die sie in Worte kleidet, aber Vorsicht - "Alter schützt vor Liebe nicht", meint sie süffisant. Ja, auch zu diesem Thema macht sich Laskowski so ihre Gedanken.

Manches zaubert ein Lächeln ins Gesicht ihrer Zuhörer, anderes wiederum macht schwer nachdenklich, denn auch die Schattenseiten der menschlichen Existenz lässt sie nicht außen vor. Als Sinnbild dessen dienen ihr die schwarz gewandeten Krähen. Die mitunter recht lustigen Beziehungsgeflechte von Mensch und Tier trösten darüber hinweg. Wort- und Musiksprache ergänzen sich bestens. Souverän jonglieren Laskowski und Kühn zwischen den einzelnen Stimmungen. Es braucht wahrscheinlich solche Gedichte, um die Welt begreifen und ertragen zu können.