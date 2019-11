Situationskomik und Slapstick gepaart mit Lokalkolorit Bühl (jure) - "Töchter zu verschenken", so das Lustspiel von Heidi Mager, das in der Schartenberghalle aufgeführt wurde, stellte sich als eine äußerst schwierige Herausforderung für den treusorgenden Familienvater Leo Köberle (gespielt von Daniel Seiter) heraus, der seinen Frust über zu viel Weiblichkeit im Hause gerne mit dem Bürgermeister (Jürgen Lauten) in der Dorfkneipe ertränkt.







Vereinsvorsitzender Stefan Meier kündigte im Namen der Laienspielgruppe der Schartenberghexen Eisental "ein Feuerwerk an turbulenten Szenen" an. Gleich mit der Öffnung des Bühnenvorhangs sprang der Funke auf das Publikum über. Bekannte Ortsgrößen in treffenden Rollen, passend zugewiesen und einstudiert von Regisseurin Hanna Braun, sorgten von Beginn an für große Heiterkeit bei den Zuschauern. Spätestens als der trottlige und schüchterne Staubsaugervertreter Eduard Schmalzer (Christian Hahn) die Pension betrat und sein neuestes Modell "Tiger von Eschnapur" präsentierte, konnte keiner mehr ernsthaft bleiben. Das Coaching für eine erfolgreichere Verkaufsmethode mit südländischem Charme von dem bei den Frauen erfahrenen Salvatore Prodi (Günther Stösser) führte zur ersten großen Verwechslung mit entsprechenden Turbulenzen. Zahlreiche Missverständnisse, Situationskomik und Slapsticks reihten sich aneinander. Stets gepaart mit etwas Lokalkolorit sorgten die Darsteller für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Theaterabend. Ein vermeintlicher Lottogewinn und eine möglicherweise hohe Mitgift für die drei Töchter führte plötzlich zu einem Ansturm von Heiratswilligen. Ziel der Begierde war die an Männern unbedarfte und zunächst als Aschenputtel erscheinende Cornelia, die als strahlende Maid aufgehübscht wurde. Auch der einfältige und unter der Fuchtel seines stets taktierenden Vaters stehende Bürgermeistersohn Anton (Andreas Oser) sowie der Postbote Ernst Wacker (Michel Rapp) reihten sich in die Riege der Mitgiftjäger ein. Just in diesem Moment erschien Schlagerstar und Bambi-Gewinner Ewald Hinterler (Wolfgang Forcher). Pensionswirtin Lydia, eine glühende Verehrerin der Nummer eins der Volksmusik-Hitparade, hatte auch im Namen ihrer Töchter an einem Preisausschreiben für einen Tag mit dem beliebten Star teilgenommen. Gewonnen hatte Tochter Cornelia, der der Schlagersänger mit Brusthaar-Toupet seine Aufwartung machen wollte. Zusammen mit den anderen Anwärtern, die ihre Chancen angesichts des Profis schwinden sahen, blieben Handgreiflichkeiten nicht aus. Am Ende löste sich aber alles friedfertig auf und jede Tochter kam zu ihrem Mann. Ein Rätsel wurde ebenfalls am Schluss gelüftet: Vater der unehelichen Tochter von Helga ist der Italiener und Frauenheld Salvatore, der Helga an einem trübseligen Abend mit etwas Amore tröstete. Da auch diese beiden am Ende zueinanderfanden und das Familienoberhaupt Leo seinen Segen dazu gab, war die Dorfwelt wieder in Ordnung. Für die musikalische Umrahmung sorgte Jan Burkard mit Gitarre und Gesang. Das eindrucksvolle Bühnenbild mit Empfangstheke und Wohnzimmer errichteten Markus Eckerle, Niclas Blum und Bernd Donath. Claudia Schmälzle und Daniela Heußer-Defaci sorgten für die Maske und Anna-Lena Lang agierte als Souffleuse. Alexander Ziola zeigte sich für Licht und Ton verantwortlich. Für 20-maligen Bühnenauftritt wurden Claudia Sprecher, Günter Stösser, Christian Hahn und Wolfgang Forcher ausgezeichnet.

