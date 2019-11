In Ehrenämtern Außergewöhnliches und Vorbildliches geleistet

(wv) - "Das politische und gesellschaftliche Geschehen mitverfolgen, jeden Tag Zeitung lesen und begeistert viele Rätsel lösen, das hält mich geistig fit", meint Maria Riehle, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Für ihr außergewöhnliches bürgerschaftliches, kulturelles und soziales ehrenamtliches Engagement war sie 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden.

Als Stadträtin hatte sich Riehle 21 Jahre lang für ihre Heimatstadt Bühl eingesetzt, nachdem sie auf Bitten Gustav Pohls auf der CDU-Liste kandidiert hatte und 1971 ins Stadtparlament gewählt worden war. Bei mehreren Wahlen wurde sie "Stimmenkönigin". Von 1975 bis 1989 wirkte sie als stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion und als Stellvertreterin des Bühler Oberbürgermeisters, die erste Frau in diesem Ehrenamt. Auch als Kreisrätin engagierte sie sich. In ihrer Partei erwarb sie sich unter anderem als Gründerin und Vorsitzende der Frauenvereinigung besondere Verdienste.

Sie brachte sich als Pfarrgemeinderätin und ehrenamtliche Richterin ein, in den Stadtfest-Ausschuss, die Initiativgruppe Jugendmedienschutz und das Partnerschaftskomitee. Darüber hinaus organisierte sie jahrzehntelang die Treffen der Landwirtschaftsschule Bühl und förderte Vereine. 1984 erhielt sie die Landesehrennadel.

Der Bühler Frauenchor darf als ein Juwel ihres Lebenswerks gelten: 54 Jahre - bis Ende 2016 - reihte sich Maria Riehle mit ihrer Alt-Stimme in den Chor ein. 33 Jahre davon trug sie als erste Vorsitzende Entscheidendes zur Entwicklung des Vereins bei, der sie in Anerkennung ihrer Verdienste 2002 zur Ehrenvorsitzenden ernannte. Drei Jahrzehnte hatte sie sich auch im Präsidium des Mittelbadischen Sängerkreises eingesetzt, der sie zur Ehrenfrauenreferentin kürte. Mitmenschliche Beziehungen sind ihr sehr wichtig. So pflegt sie jeden Monat Kontakte zu ihren Schulkameraden in Eisental und zu denen ihres 2005 verstorbenen Ehemannes Arno in Ottersweier.

Maria Riehle wuchs als mittleres der fünf Kinder und als einzige Tochter von Theresia und Philipp Lamprecht in Affental auf. Bei Jäckles in der Bühler Hauptstraße lernte sie Verkäuferin. Zur Kontoristin weitergebildet, waren die Kaufstättenzentrale in Baden-Baden, die Zigarrenfabrik Schweizer und AVOG/Bosch berufliche Stationen. Als sie Arno Riehle heiratete, wurde sie kaufmännisch die rechte Hand in dessen Architekturbüro. Ihrer beider Sohn Martin, ein Jurist, arbeitet als Regierungsdirektor im Finanzamt Stuttgart.

Zuhause stehe jeden Morgen Gymnastik auf dem Programm, und sonntags besucht sie das Bühler Hallenbad zur Wassergymnastik, erläutert Riehle, denn: "Wer rastet, der rostet!" Von Jugend an sportlich aktiv, legte sie fünfmal das goldene Sportabzeichen ab. Erst mit 80 Jahren hörte sie mit dem heiß geliebten alpinen Skilauf auf.

Zum persönlichen Fitness-Programm rechnet sie die Arbeit in ihrem Garten, wo sie Gemüse und Blumen anpflanzt. Gerade habe sie die letzten Rosen dieses Jahres für den Tischsch muck geschnitten, "und mein selbst angebauter Rosenkohl hat mir gestern vorzüglich gemundet", freute sich Maria Riehle wenige Tage vor ihrem runden Wiegenfest.