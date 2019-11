Stehende Ovationen mit Zugabe quittiert

In seiner Moderation nannte Hans Schemel, Aktiver in den Reihen des Sängerbundes, es einen guten Brauch, "dass neben weltlicher auch die sakrale Musik ein wesentlicher Bestandteil unseres Repertoires ist". Dies zu pflegen und stets weiterzuentwickeln sei ein großes Anliegen von Chorleiter Werner Falk. Aber auch für die Sänger sei es eine Freude, in der St. Gallus-Kirche mit ihrer ausgezeichneten Akustik zu singen. Ein imposantes Bild boten die 35 Sänger in ihren weißen Hemden mit roter MGV-Krawatte auf den Al-tarstufen des Chorraumes, umrahmt von effektvoll inszenierter Beleuchtung, die dem Gotteshaus eine wunderbare Atmosphäre verlieh.

Ausdrucksstark und in großer Harmonie, von Werner Falk auf dem Klavier einfühlsam begleitet, erklang eröffnend "Caro mio ben", ein Lied der Sehnsucht nach Frieden. Gefühlvoll interpretierte der Chor "Frieden" von Gotthilf Fischer, dirigiert von Vizedirigent Wolfgang Huber.

Mit bezaubernder, engels-gleicher Stimme sang Marion Simeth das "Ave verum corpus" von W.A. Mozart, von Werner Falk am Klavier begleitet. Für den Sängerbund eine besondere Herausforderung war das "Ave Maria" von Bach-Gounod in der lateinischen Textversion, die der Chor mit Bravour meisterte.

Und dann hallte auch schon das weltberühmte "Halleluja" des kanadischen Songwriters Leonard Cohen durch das Altschweierer Gotteshaus, von Sängerbund und Solistin raumfüllend und freudig intoniert.

Sicher führte Vizedirigent Wolfgang Huber den Chor beim a cappella vorgetragenen italienischen Kirchenlied "Alta Trinità beata" - Heil'ge Dreifaltigkeit. Den temperamentvollen Gospelsong "Amen" bereicherte Solist Rudolf Meier (Tenor) mit sicherer und ausdrucksstarker Stimme, von Werner Falk am Klavier begleitet.

"You rise me up", ein erfolgreicher Popsong mit unvergänglichem Text, interpretierte Marion Simeth mit herrlicher Stimme und vollkommener Hingabe. Sein meisterliches Können am Tasteninstrument bewies Werner Falk mit seinem "Klavierstück", von spontanem Beifall der Konzertbesucher gewürdigt.

Bei dem vom Chor mit tiefer Inbrunst gesungenen "Vater unser", dem Gebet aller Christen, durchwehte ein Hauch von Ewigkeit das Gotteshaus, rührte Herzen und Seelen an. Mit "Laudate Dominum" von W.A. Mozart und dem "Hymnus" von Friedrich Silcher erklangen in beeindruckender Klangschönheit zwei alte Kir-chenlieder zum Lobpreis des Schöpfers der Welt.

Kirchenraum füllend sang der Chor den "Marienhymnus" und gemeinsam mit Marion Simeth sowie Werner Falk am Klavier den Welterfolg "I will follow him", ein Gospelsong aus dem Film Sister Act.

Mit seinem Schlusslied "Du lässt den Tag, o Gott, nun enden" setzte der Sängerbund einen weiteren Glanzpunkt, lobte und dankte Gott und bat singend um Schutz und Segen.

Emotional freudig berührt dankten die Konzertbesucher mit stehenden Ovationen sowie lang anhaltendem Beifall und wurden mit Zugaben beschenkt. In seinem Schlusswort dankte MGV-Vorsitzender Eugen Jost für den ausgezeichneten Besuch und allen Mitwirkenden für das gute Gelingen des Konzertabends.