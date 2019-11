1 000 Lichter und ein glänzendes Programm

Dabei freue es den zuständigen Arbeitskreis besonders, "dass es gelungen ist, die Bürger mitzunehmen", ergänzte der Leiter der Tourist-Info, Tino Rettig. Viele der Angebote beruhten auf ehrenamtlichem Engagement. Zudem würden mittlerweile mehr als 2 000 Sterne im Tal aufgehängt. Viele Bürger steuerten sogar mehr als ein Exemplar zur stimmungsvollen Dekoration bei: "Im Moment geht der Trend zum Zweit- und Drittstern." Die Sterne sind übrigens auch außerhalb Bühlertals beliebt, wusste Sachgebietsleiter Thomas Heitzmann zu berichten: Einige leuchten sogar schon in der Partnergemeinde Faverges. Im "Tal der 1 000 Lichter" werden aber nicht nur Bäume und die Bühlot in Szene gesetzt, es gibt auch viele Veranstaltungen. Hier ein Überblick über einige der Höhepunkte:

Eröffnung: Auf dem Platz hinter der Tourist-Info geht es am kommenden Samstag um 16.30 Uhr los mit dem ersten Adventszauber der Blutwurzldrolle. Um 17 Uhr ist der offizielle Lichterstart fürs "Tal der 1 000 Lichter", um 17.15 Uhr ist eine Lichtshow geplant.

Krippenausstellung: Neu in diesem Jahr ist eine Krippenausstellung im Museum Geiserschmiede, die am ersten und zweiten Adventswochenende gezeigt wird. Sie wird am kommenden Samstag bereits um 15 Uhr von Bürgermeister Braun eröffnet. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis 20 Uhr zu sehen, am Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 19 Uhr. An den beiden Sonntagen, 1. und 8. Dezember, wird sie von 13 bis 17 Uhr präsentiert. Insgesamt werden laut Museumsleiterin Ina Stirm 15 Krippen unterschiedlicher Größe gezeigt. Überwiegend handelt es sich um Krippen aus Bühlertal, viele selbst gebaut und zum Teil schon über 100 Jahre alt. Das Spektrum reicht von Schwarzwälder Krippen über eine orientalische bis hin zu einem Exemplar aus Mexiko. Am ersten Wochenende werden auch handgemachte Krippen und Krippenfiguren verkauft: Die Krippen stammen vom "Krippenmichel" aus dem Schwarzwald, Figuren aus Südtirol verkauft Sigrid Sickinger aus Ottersweier.

Wintersonnenwende: Ebenfalls neu ist eine "Nacht der Sterne" am Samstag, 21. Dezember, von 19 bis 20 Uhr. In dieser Zeit wird die Straßenbeleuchtung abgestellt: Nur die Sterne sollen leuchten. Um 18.15 Uhr startet eine Fackelwanderung vom Brunnenplatz beim Haus des Gastes zum Kriegerdenkmal. Bei Glühwein und Punsch kann dort beim gemütlichen Beisammensein der Blick ins Tal genossen werden.

Weitere Wanderungen: Am Infostern vor der Tourist-Info startet am 8. Dezember eine Wanderung mit dem Förderverein Engelsberg - ein Umtrunk mit Glühwein, Punsch und Dambedeis sowie eine Fackelwanderung sind geplant (Anmeldung bei der Tourist-Info). Geführte Lichterwanderungen zur Krippenausstellung werden am 30. November (Start 18 Uhr, Platz hinter der Tourist-Info) und 7. Dezember (16 Uhr, Start am Breitmattplatz) angeboten. Dafür sollen eigene Laternen mitgebracht werden. Ebenfalls vorgesehen ist eine Märchenwanderung mit Erzählerin Gabriele Jäckel auf dem Sternenweg. Start ist am 28. Dezember, 16 Uhr am Breitmattplatz (Anmeldung bei der Tourist-Info).

Sternenweg: Neben dem großen Sternenweg gibt es auch einen kleinen durch den Ort. Letzterer wird laut den Organisatoren gern von Menschen genutzt, die nicht so gut zu Fuß sind. Wer den großen Rundweg wählt, sollte erst abends ab 17 Uhr losziehen: Die Denkmalstraße ist aufgrund der Baustelle in der Haabergstraße stärker befahren als normalerweise.

Längenbenberger Adventskalender: Dieser wird wieder in die Aktion integriert. Eröffnung ist morgen um 18 Uhr (wir berichteten). Weitere Aktionstage sind am 13. und am 20. Dezember.

Adventszauber, Sternstunden und Co.: Zahlreiche Vereine und Organisationen beteiligen sich mit eigenen musikalischen und gastronomischen Beiträgen am Programm. Dabei ist nicht nur an den Wochenenden, sondern mit den Sternentreffs der Fastnachtsvereinigung sogar unter der Woche einiges geboten.

Autorenlesung: Eine Lesung mit Rüdiger Barth ist am 28. Dezember, 17 Uhr, im Haus Mutter Alexia geplant.

Theaterabend: Den Abschluss bildet am 5. Januar, 19.30 Uhr, ein Theaterabend des Deutschen Roten Kreuzes mit der Komödie "Alles für den Ochsen" im Haus des Gastes. Der Eintritt ist frei.

Die Broschüre mit dem kompletten Programm findet sich auch im Internet.

