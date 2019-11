Vertrauensvoll in eine gute Zukunft

Wolfgang Jokerst wollte in seiner persönlichen Vorstellung bewusst keinen Blick auf die bisher geleistete Arbeit richten, sondern nach vorne schauen und Handlungsfelder sowie Herausforderungen aufzeigen. Dabei legte er den Schwerpunkt auf sein Dezernat Bildung, Kultur und Generationen. In diesen Bereichen sei die Stadt "gut aufgestellt" und habe das Profil weiter stärken können. Den Mensa-Bau für Schreiber- und Netter-Realschule und das Schülercafé nannte er als "erste Bausteine" für die Realisierung des Campus-Projekts, das nicht nur städtebauliche Akzente, sondern auch für die Jugendarbeit setze. In die neun städtischen Schulen seien in den vergangenen zehn Jahren 24 Millionen Euro geflossen. Sämtliche Schularten seien vertreten, wobei die Werkrealschule Bachschlossschule zu den erfolgreichsten in ganz Baden-Württemberg zähle. Bildung, meinte Jokerst, fange aber nicht erst in der Schule an. Wichtig seien auch die Kitas. Obwohl hier in den vergangenen Jahren 100 zusätzliche Plätze geschaffen worden seien, gebe es immer noch Engpässe. Auch wenn er sich als "Freund der Kultur" bezeichne, sehe er im Kulturbereich keinen "vordringlichen Handlungsbedarf". Hier sei die Stadt "gut aufgestellt", Bewährtes sei zu erhalten.

Als Beispiel für "Bürgerbeteiligung im besten Sinne" erwähnte der Beigeordnete die Unterbringung von einst bis zu 550 Flüchtlingen in der Stadt. Unterm Strich sei dies ein "Gewinn für das Gemeinwesen".

Einsparpotenzial im Personalbereich erwartet Jokerst als Folge der Digitalisierung, die auch die Stadtverwaltung "komplett verändern wird, wenn wir sie professionell angehen". Viele Dienstleistungen würden dann digital abgewickelt. Als "Querschnittsaufgabe" bezeichnete er den Klimaschutz/Klimanotstand und die Verkehrspolitik.

Seine Entscheidung, erneut für eine Wiederwahl zu kandidieren, machte Jokerst letztlich von zwei Beweggründen abhängig: "Tolles Team im Rathaus sowie gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem OB und Gemeinderat.

Der zweite Bewerber, der Stuttgarter Musikpädagoge Ulrich Raisch, bekannte, sich schon mal als Leiter der Bühler Musikschule beworben zu haben. Zentrales Thema seines Vortrags war die Einrichtung eines Musikschulkindergartens.

Die Entscheidung fiel in geheimer Abstimmung. In seinen Schlussworten versprach Jokerst eine "gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit".