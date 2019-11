Ein Spontanaufruf, der Zeichen setzt Bühl/Lichtenau (kec) - Unter den Landwirten brodelt es. Nachdem erneut tausende Bauern mit ihren Traktoren mit einer Sternfahrt nach Berlin demonstriert hatten, formierten sich am Dienstag im Land ebenfalls von der Bewegung "Land schafft Verbindung - Wir bitten zu Tisch" zahlreiche Veranstaltungen und entzündeten als Zeichen ihrer Solidarität zu den Bauern in Berlin Mahnfeuer - so auch auf einer Wiese zwischen Lichtenau-Ulm und Bühl-Moos.







"Wir sind hier, weil wir unsere Solidarität mit den Kollegen, die sich heute nach Berlin aufgemacht haben, zeigen wollen", begrüßte Florian Huck die über 100 Sympathisanten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Landwirtschaft. Von Sonderkulturen, Ackerbau, Milchvieh über Winzer bis zu Lohnunternehmer: Sie hatten sich nach getaner Arbeit in Baden-Baden, Rastatt und Bühl auf ihre Traktoren, Trecker und Mähdrescher geschwungen und zum Versammlungsort aufgemacht - das große Mahnfeuer in einem Fass wies schon von Weitem den Weg. "Wir demonstrieren nicht gegen Umweltauflagen oder für mehr Subventionen, sondern fordern eine nachhaltige Politik und einen fairen U mgang, damit auch unsere Kinder eine Chance haben, unsere Höfe in die nächste Generation zu führen." Durch das geplante Agrarpaket und das Volksbegehren "Pro Biene" sehen sich viele landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz bedroht. "Vor lauter Bürokratie und Auflagen kommen wir nicht mehr zu unserer Arbeit und immer mehr Gesetze, Verordnungen und Regelungen schränken die Produktion ein und mindern unseren Verdienst", sah Stefan Schneider, stellvertretender Kreis-Vorsitzender vom BLHV und selbst seit über 40 Jahren hauptberuflicher Landwirt mit Ackerbau und Sonderkulturen, das Fass nun am überlaufen, "wir alle haben unseren Beruf gelernt und wissen wie wir was zu tun haben, doch zu viele reden uns mit ihrem Halbwissen hinein." Dabei seien die Landwirte durchaus bereit sich auf neue Regeln einzulassen und etwas für den Umweltschutz zu tun. "Aber wir wollen mitreden", so Huck und betonte, "wir sind nicht die Buhmänner, Umweltschänder und Tierquäler, sondern produzieren Nahrung auf höchstem Niveau." Er bedauerte, dass die Bevölkerung zu weit weg von der Landwirtschaft sei und forderte seine Kollegen auf, die Öffentlichkeit zu informieren. Er selbst ist in der Landwirtschaft groß geworden, sei Maschinenbauingenieur geworden und will, nachdem er zehn Jahre als Lohnunternehmer tätig war, nächstes Jahr mit seiner Frau Carolin, eine studierte Agrarwissenschaftlerin, außerfamiliär einen Hof übernehmen. "Landwirt ist der schönste Beruf und den lasse ich mir nicht kaputtmachen, dafür kämpfe ich", so der junge Familienvater. Beeindruckt war er von der unerwartet großen Unterstützung, den Spenden sowie der großen Resonanz. "Wir hatten mit zehn bis 20 Leuten gerechnet." Doch nach seinem spontanen Aufruf in den sozialen Medien am Morgen zog seine Nachricht weite Kreise und mobilisierte viele. "Das ist erst der Anfang, die ganze Bauernschaft geht jetzt auf die Straße, denn wenn es eng wird, halten alle zusammen und dann erreichen wir auch was."

