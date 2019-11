Bürgerinformation über "Historische Straße" angekündigt Bühl (cid) - Mit einer Orts-begehung von der Bühler Seite zur Hessenstegbrücke im Bereich des Hochwasser-Entlastungsstollens und weiter zum Nachtigallenweg entlang des Grüngürtels nördlich des Baugebiets "Riedbosch" eröffneten Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Ortsvorsteher Manfred Müller die Einwohnerversammlung in Altschweier. Bei nur mäßigem Interesse am Nachmittag war deren Fortsetzung am Abend im Clubhaus des SV Altschweier jedoch gut besucht.



Auf der Bühler Seite, im Bereich der kleinen Bühlotbrücke zur Straße Am Bach bemängelte ein Anwohner, dass die Wassermassen, die bei Starkregen die Straße überschwemmen würden, keine optimale Ableitung hätten und wies auf einen in diesem Bereich fehlenden Dohlen hin. Um das Problem zu beheben und künftigen Schaden abzuwenden, sagte der OB Abhilfe durch eine Sofortmaßnahme zu. Zum Thema "Bühler Seite - Historische Straße?" erläuterte Fachbereichsleiter Thomas Bauer die Situation aus beitragsrechtlicher Sicht. Untersucht werde der Bereich ab Stärkefabrik im Westen bis zur Gelben Mühle im Osten. An der Ermittlung der Grundstücke würde derzeit bereits gearbeitet. "Im ersten Halbjahr 2020 sind wir soweit, dann gibt es eine umfassende Bürgerinformation", sicherten OB und Kämmerer zu. Hinsichtlich einer Nachfrage zum Bebauungsplan "Rohrhirschmühle" informierte Schnurr, dass der Entwurf zuerst in den Gremien diskutiert und danach offengelegt werde. Auf der Freifläche unter der Hessenstegbrücke wurde die derzeitige Nutzung als Lager- und Parkplatz in toto kritisiert. Fakt sei, dass ein privater Lagerplatz unter der Brücke nicht zulässig ist. Hier soll mit dem Verursacher ein Gespräch geführt und auf den Missstand hingewiesen werden. Außerdem sei die Zuständigkeit von Stadt oder Land endgültig und rechtssicher durch die Stadtverwaltung zu klären. Ortschaftsrat Erwin Meier (CDU) plädierte für die Einzeichnung öffentlicher Parkplätze auf der südlichen Fläche unter der Hessenstegbrücke. Letzte Station des Dorfrundgangs war der Wanderweg von der Riedboschstraße zum Nachtigallenweg, der nicht jedem Teilnehmer ein Begriff war. Helmut Köder, der diesen Besichtigungspunkt angemeldet hatte, bat darum, den kleinen, leicht verbuschten Wanderweg wieder herzurichten. Er führe zum Riedboschplateau, münde dort in den Nachtigallenweg, der zum Herrenberg führe und sei auch die Verbindung zum "Historischen Rundweg". "Gern bin ich auch zu einer Spende für eine Wohlfühlbank an diesem grandi-osen Aussichtspunkt bereit", versprach Köder. Auch der OB war von diesem schönen Platz beeindruckt, sagte eine Prüfung zu und fügte schmunzelnd an: "Dann kommt man vom Nachtigallenweg über den Hühnerberg bis zur Altschweierer Himmelsleiter". Die angemeldeten Einzelgespräche mit dem Rathauschef fanden anschließend im Rathaus statt.

