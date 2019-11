Als "Langstreckler" noch einmal richtig Gas geben

BT: Herr Jokerst, wie schon Oberbürgermeister Hubert Schnurr wurde Ihnen die Wiederwahl fast auf dem Silbertablett serviert. Hatten Sie mit mehr Bewerbern, zum Beispiel aus anderen politischen Lagern, gerechnet?

Wolfgang Jokerst: In einem demokratischen Verfahren ist immer mit Mitbewerbern zu rechnen. Warum sich außer dem einen Mitbewerber sonst niemand um das Amt bemüht hat, darüber kann man nur spekulieren.

BT: Sie haben den Gemeinderat am 8. Mai, also mehr als zwei Wochen vor der Kommunalwahl, über Ihre Entscheidung informiert. Sollte diese Strategie andere potenzielle Interessenten abschrecken, oder was war das Kalkül dabei?

Jokerst: Wie ich es damals auch kundgetan habe, wollte ich damit einfach frühzeitig die Bürgerinnen und Bürger und die Stadträte informieren, dass ich noch einmal antreten werde. Nachdem ich mich persönlich entschieden hatte, sah ich keinen Grund, noch lange mit der Bekanntgabe zu warten.

BT: Sie sind jetzt 63 Jahre alt. Da dürfte man es guten Gewissens ruhiger angehen lassen und den Ruhestand genießen?

Jokerst: Vielleicht bin ich eine Art "Spätzünder". In jedem Fall habe ich in meinem Leben sehr unterschiedliche Herausforderungen angenommen. Und Gestalten finde ich persönlich das Schönste und Spannendste in einem Berufsleben.

Dass ich hierzu immer wieder die Chance bekommen habe, bedeutet für mich ein großes Glück. Und als "Langstreckler" ist es einfach schön, wenn man auf den letzten Kilometern noch einmal richtig Gas geben kann. Dazu habe ich einfach Lust und fühle mich auch entsprechend fit.

BT: Wie viele Jahre Amtszeit von Wolfgang Jokerst als Beigeordneter sind realistisch?

Jokerst: Solange ich Power habe, bleibe ich dabei.

BT: Gibt es so etwas wie einen unverbindlichen Terminplan mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr, was die gemeinsame Dauer der Amtszeit angeht?

Jokerst: Nein, den gibt es nicht.

BT: Was hat Sie im Rückblick auf die vergangenen acht Jahre als Beigeordneter am meisten gefreut, was am meisten geärgert?

Jokerst: Am meisten gefreut habe ich mich immer, wenn wir wichtige Projekte umsetzen konnten. Ich denke da an die Gemeinschaftsschule, an den Nationalpark und ganz wichtig die Re-Integration der Stadtwerke in den Konzern Stadt. Besonders gefreut habe ich mich über den Unterstützerkreis für die Flüchtlinge. Ärgerlich ist für mich immer, wenn Kritik nicht sachlich vorgebracht wird.

BT: Eher weiche Themen wie Bildungs- und Klimapolitik sind sicherlich wichtig. Da wurde und wird in der Stadt auch Nachhaltiges geleistet. Großbaustellen aber wie die Zukunft des Schlosshotels Bühlerhöhe, des ehemaligen Kurhauses Sand oder der Hundseck-Ruine sind nach wie vor nicht abgearbeitet. Welche konkreten Vorgehensweisen haben Sie als Vertreter der Stadt im Blick, ohne auf andere Zuständigkeiten zu verweisen?

Jokerst: Ob Klimaschutz und Bildung so "weiche" Themen sind, bezweifle ich stark. Und auch wenn wir hier Nachhaltiges geleistet haben, gilt es gerade bei diesen Themen konsequent weiterzuarbeiten. Das sind für mich entscheidende Fragen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die von Ihnen angesprochenen drei "Großbaustellen" an der Schwarzwaldhochstraße sind sicher kein kleines Ärgernis. Beim Sand und bei Hundseck werde ich zusammen mit Hubert Schnurr versuchen, mit unserem neuen Landtagsabgeordneten Hans-Peter Behrens einen besseren Zugang nach Stuttgart zu finden. Bei der Bühlerhöhe bin ich offen gestanden etwas ratloser.

BT: Die direkte Autobahnanbindung des Baden-Airparks ist ein typisches Beispiel, wie wichtige Infrastrukturprojekte im Land jahrelang verschleppt werden und nicht in die Gänge kommen. Wie ist Ihre Meinung zu der auch von den Grünen kritisch hinterfragten direkten Ostanbindung?

Jokerst: Die Stadt Bühl hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben, die nicht vorbehaltlos der Ostanbindung zustimmt, sondern vielmehr auf die überregionale Bedeutung eines ökologisch äußerst hochwertigen Gebietes verweist. Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht so einfach übergehen kann.

BT: Was halten Sie als Schul- und Bildungsexperte von der Einführung eines Zentralabiturs beziehungsweise von der ablehnenden Haltung der bayrischen Staatsregierung und des baden-württembergischen Kultusministeriums?

Jokerst: Auch für mich ist der im Grundgesetz festgeschriebene Föderalismus unserer Bundesrepublik ein hohes Gut. Darüber hinaus scheint mir fraglich, ob der anvisierte Bildungsrat überhaupt mit mehr Kompetenzen ausgerüstet sein wird als die Kultusministerkonferenz, die schon seit Jahr und Tag an diesen Themen arbeitet.

BT: Wo und wie werden Sie Weihnachten und den Jahreswechsel verbringen?

Jokerst: Ganz klar, extrem entspannt zu Hause mit meiner Frau, unseren beiden Töchtern und - ich denke mal - auch mit den Schwiegersöhnen.