Zustimmung mit 'Zähneknirschen'

(tom) - Die Gaggenauer Altenhilfe rüstet sich für die Zukunft, doch sieht ihre Bemühungen durch Bundes- und Landespolitik konterkariert. Ohne finanzielle Hilfe der Stadt könnten die Angebote des Vereins in ihrer jetzigen Form nicht aufrechterhalten werden (Foto: Strupp)

(kli) - Im Schloss Kislau (bei Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe, Foto: Jehle) befand sich von 1933 bis 1939 ein Konzentrationslager. Es gibt Bestrebungen, auf dem Areal einen "Lernort" zu errichten, der an den Widerstand in Baden erinnert. Ein mühsames Unterfangen.

(red) - "So sehr wir uns auch Gedanken gemacht haben, wir schaffen es nächstes Jahr nicht." Dr. Karolin Zebisch bedauert es, im nächsten Jahr keinen Murgtal-Basar abzuhalten. Aber zu viele Verpflichtungen seien bei den Organisatoren zusammengekommen (Foto: Senger/av).

