Noch immer als Suchender unterwegs

Der Pastoralreferent, der zugleich Schuldekan ist und in Bühler Schulen Religionsunterricht erteilt, ist immer wieder fasziniert davon, welche Gedanken seine Schüler haben. Letztendlich stehe dahinter doch immer wieder die Sehnsucht nach Gott und einem Glauben, "der einem hilft, das Leben zu bewältigen", berichtet Wisser. Umso wichtiger findet er es, Glaube und Alltag zu verbinden.

Dass ihm dies mit Worten bestens gelingt, zeigt die Resonanz auf seine beiden ersten Bücher mit "Gedanken zum Sonntag". Die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben ihn nun auch bewogen, einen dritten Band herauszugeben, der ab sofort erhältlich ist.

Es ist Wissers besonderes Talent, die Menschen aus Alltagssituationen abzuholen und sie mit Anekdoten und Gedanken anzuregen, über Gott und ihren Glauben nachzudenken. "Über den eigenen Glauben sprechen die wenigsten, es herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit", bedauert er, dass strukturelle Kirchendiskussionen den eigentlichen Glauben überlagern.

Viele Traditionen werden zudem als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Aus diesem Grund greift der Pastoralreferent gerne Alltagserfahrungen auf und macht sich dazu in seinen Texten Gedanken. Beispiel Liebe: Wenn in der Werbung überall suggeriert werde, dass man sein Auto und Lebensmittel lieben soll, "welchen Wert hat dann das Wort Liebe noch?", fragt er sich und dürfte mit seinen Gedanken zur "Wa(h)re Liebe" vielen Menschen aus der Seele sprechen.

In anderen Texten geht es um die Zeit, die den Menschen fehlt oder um den verbalen Umgang miteinander, der oft zu kurz kommt. Es geht darum, was Fasten bringt, warum man durchaus an Engel glauben sollte oder auch, wie man mit Fragen zu Schicksalsschlägen umgehen kann. 66 Texte zu den Sonntagen und Feiertagen im Kirchenjahr finden sich in dem dritten Band, sodass regelmäßig zu dem Buch gegriffen werden kann und es einen durchs Jahr geleitet.

Durch seine jahrzehntelange Erfahrung als Pastoralreferent, der vor allem für Kinder- und Jugendarbeit, Sakramentenkatechese, Gottesdienstvorbereitungen, Bildungsarbeit und Organisation von Gemeinschaft stiftenden Aktivitäten zuständig ist, weiß der vierfache Familienvater, welche Sorgen die Menschen begleiten und auch, wie schwer sich immer mehr Menschen mit Glaubensfragen tun. "Dabei sehnen sich viele nach Zuwendung und Trost, wenn Beziehungen zerbrechen oder sie dem Sterben begegnen".

Hinhören und Zuhören sowie andere Meinungen gelten lassen und wertschätzen hält Nikolaus Wisser für unabdingbar, um die Sorgen und Nöte der Menschen im Licht des Glaubens sehen zu können. Glauben und Beten sollte wieder mehr zum selbstverständlichen Alltag gehören, meint er und überlegt aus diesem Grund, "ob nicht auch ein regelmäßiges Gebet an der roten Ampel" zum Ritual und im Idealfall zur Hilfe werden kann.

Das Buch "Gedanken zum Sonntag" ist für 11,90 Euro erhältlich im Pfarramt Bühl, Kiosk im Kaufland, Kiosk Eisenbahnstraße, in der Poststelle Balzhofen, Gärtnerei Müller in Kappelwindeck sowie bei der Bäckerei Orlemann in Lichtenau. Zudem in allen BT-Geschäftsstellen. Ein Euro geht als Spende an die Initiative "Plant for planet".