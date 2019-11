Der Bauplatz lässt noch auf sich warten

Scherzhaft stellte Stefanie Schwinger deshalb auch selbst fest "Ich bin keine Eier legende Wollmilchsau, auch wenn ich Herausforderungen mag". Dass sie dem Ideal einer Schulleiterin dennoch schon sehr nahe zu sein scheint, zeigten die Reden und Beiträge zur offiziellen Einführung.

Seit September leitet sie die Grundschule, so dass es einen nahtlosen Übergang zwischen ihrer Vorgängerin Brigitte Neubert und ihr gab. Überall sei sie herzlich empfangen worden, dankte sie allen Akteuren für den leichten Start an der Schule und zeigte sich optimistisch, mit diesem Team und dieser Unterstützung noch weitere Steine bewegen zu können und vielleicht auch Berge zu versetzen. Schließlich seien die Schulen in der heutigen Zeit besonders gefordert. So wolle sie ihr Handeln darauf ausrichten, "was sie tun oder lassen kann, um eine Bereicherung zu sein".

Geprägt ist Stefanie Schwingers Wirken sicherlich auch durch ihre Erfahrungen bei der Bereitschaftspolizei, urteilte Schulamtsdirektorin Carmen Huber, die kurz die Vita Schwingers umriss. Auf das Abitur folgte die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal, bei der für Stefanie Schwinger die Bedeutung von Vorbeugung im frühen Alter letztlich auch dazu führte, dass sie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe Lehramt studierte. Es folgten Stationen an einer Grund- und Werkrealschule, einer Gemeinschaftsschule, einer Volkshochschule und schließlich die Bewerbung für die Vimbucher Tullaschule.

Die Begeisterung und Freude, mit der Schwinger ihre Arbeit aufgenommen habe, wertete Huber als bestes Zeichen, dass sie mit Weit- und Umsicht die Themen der Zukunft an der Schule angehen werde.

Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist überzeugt davon, dass sie für die Herausforderung bestens qualifiziert ist und bot die Unterstützung der Stadt Bühl an.

Ortsvorsteher Manuel Royal hätte ihr zur Begrüßung am liebsten einen Bauplatz in Aussicht gestellt, um sie längerfristig in Vimbuch binden zu können. "Aber wir haben leider keine". Auch er dankte ihr, dass sie sich bereiterklärt habe, Verantwortung zu übernehmen.

"Eine mutige Entscheidung angesichts von 267 offenen Lehrerstellen", kommentierte auch Gabriele Neumann, die als dienstälteste Kollegin die Moderation übernommen hatte.

Die geschäftsführende Schulleiterin, Constanze Velimvassakis, sprach an diesem Morgen vielen aus der Seele: "Überall ist große Freude, dass Du da bist, und auch Deine Freude ist spürbar". Sie gab ihr auf den Weg, sich die Gelassenheit zu bewahren.

Eine Kerze als Zeichen für Licht an weniger hellen Tagen übergab Schuldekan Nikolaus Wisser. Da Schwinger auch Religionslehrerin sei, sei er überzeugt, dass die Schule bei ihr in guten Händen ist. Dass sie gute Traditionen fortführe und gleichzeitig neue Visionen und Ideen einbringe, um die Schule zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, schätzte die Elternbeiratsvorsitzende Diana Zink.

Und die Schülerinnen und Schüler? Sie empfingen ihre neue "Chefin" gesanglich mit einem Willkommenslied und ihrer eigenen Version von Marillions "Kayleigh".

Zu Tränen rührte nicht nur Stefanie Schwinger zudem die Videoeinspielung von Kindern, die sich Gedanken über die Aufgaben einer Schulleiterin machten und ihre Wünsche auf herzlichste Art formulierten.