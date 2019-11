Munterer Start in die Adventszeit

Bereits zum 45. Mal findet der Markt nun statt. "Er gehört einfach zu uns, zu Bühl, und läutet bei uns die Adventszeit ein", machte Oberbürgermeister Hubert Schnurr in seiner Ansprache deutlich. Auch in diesem Jahr hätten sich die Marktbetreiber viel einfallen lassen, betonte der OB und verwies auf das bunt gefächerte Angebot, das sich wunderbar eigne, um sich selbst oder andere zu beschenken. Besonders verwies er auch auf den von der Sparkasse gesponserten Stand der Eine-Welt-Initiativen Bühl. Dort präsentieren sich verschiedene Vereine und Schulen mit Angeboten für den guten Zweck. Am 8. Dezember verkaufen Mitglieder des Gemeinderates und der Fairtrade-Steuerungsgruppe den Bühler Stadtkaffee.

Auch eine Wunschbaum-Aktion gibt es wieder: Kinder der Kunden der Bühler Tafel dürfen einen kleinen Weihnachtswunsch an den Baum hängen und sich diesen von Bühler Bürgern erfüllen lassen. Als weitere karitative Aktion nannte Schnurr einen "Weihnachtsschokoladenverkauf" der Konditorei Böckeler am zweiten Adventssonntag zugunsten der Lebenshilfe. Es sei "ein schönes Zeichen", dass man beim Adventsmarkt auch an Mitmenschen denke, "die ein schweres Los haben", freute sich der OB über das vielfältige Engagement.

Aber nicht nur im Ehrenamtsbereich ist auf dem Markt viel geboten. Mit insgesamt 71 Programmpunkten kann sich auch das Rahmenprogramm des Marktes sehen lassen. Den Anfang machte gestern Abend neben dem Bläserensemble auch der Kinderchor "Vokal total" der Musikschule. Und später konnten sich die Besucher auf den ersten Band-Auftritt des Marktes freuen: Dann rockte "Mocca5" die Bühne.

Neben Trubel und Heiterkeit bietet der Markt auch die Möglichkeit zur Besinnung. So verwies Schnurr in seiner Ansprache auf die ökumenischen Impulse zum Advent, die in den ersten beiden Adventswochen montags, mittwochs und freitags um 17.30 Uhr stattfinden und von den Bühler Kirchengemeinden gestaltet werden.

Für Konzeption und Organisation des Rahmenprogramms ist Susanne Schirmann-Drescher verantwortlich. Sie hatte gestern gleich doppelten Grund zu feiern: Neben der gelungenen Markteröffnung hatte sie auch noch Geburtstag - und wurde mit einem Geburtstagsständchen überrascht.