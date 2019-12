Ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Solidarität

Der Wunsch sei übrigens von der Bühler SPD gekommen, erinnerte der ehemalige Oberbürgermeister Hans Striebel an eine Rundreise, die er damals mit Jutta Luft unternahm, um sich bei anderen Tafelläden schlau zu machen, während in der Verwaltung bereits an der Satzung gefeilt wurde.

Im Grunde ging die Sache sehr schnell und fast immer mit kräftigem Erfolg vonstatten. Im April 2008 gab es im Friedrichsbau eine Infoveranstaltung, und bereits im Juli des gleichen Jahres wurde der Verein aus der Taufe gehoben, Oswald Grißtede zum Vorsitzenden gewählt und im April 2009 der Laden eröffnet.

Klingt alles ganz reibungslos, doch war da einiges zu stemmen, waren sich Striebel und sein Nachfolger Hubert Schnurr einig. Obendrein brachte die Stadt sich mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 60 000 Euro ein, übernahm im ersten Jahr die Miete und unterstützte den für Bühl so wichtigen Laden auch weiterhin. Auf diese Weise werden jede Woche viele Zentner Lebensmittel eingesammelt, geputzt und neu verpackt, meinte Schnurr und gratulierte zu zehn Jahren gelebte Solidarität.

Ein Zuckerschlecken war das nicht immer. So geriet der Verein zwischendurch in sehr unruhige Fahrwasser, als 2016 ein neues Vorstandsteam gebildet werden sollte. Aus der Situation heraus hatte man sich an die Caritas gewandt, die in Lichtental einen Tafelladen betreibt. Doch die Truppe war nur bereit, als Team einzusteigen. Eine Konstellation, die nicht glückte und letztlich zum großen Problem geriet, denn der einzige Gegenkandidat stand am Ende alleine da, übernahm Vorsitz, Kasse, Schriftführertätigkeit und prüfte sein Tun am Ende gar selbst. Ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte der Bühler Tafel, das mit dem Vorwurf der Unterschlagung zu Ende ging. Obendrein folgte eine drastische Mieterhöhung.

Die wirtschaftliche Lage des Vereins war besorgniserregend. Das Aus ließ sich nur durch neuerliche großzügige Unterstützung der Stadt und dank der Hilfe von Sponsoren vermeiden. Obendrein gab es in dieser Phase ein neues Kühlfahrzeug für die Tafel.

"Danke an die Stadt Bühl. Das gab uns eine Menge Sicherheit", erklärte Sandra Hüges unter lautem Beifall der Gäste. Unter diese hatten sich auch zahlreiche Ehrenamtliche der ersten Stunde gemischt, die dem Verein bis heute die Treue halten. Für Axel Adam, Lucia Armbruster, Wolfgang Baumann, Christa Breitinger-Hils, Markus Falk, Rita Goracy, Gisela Jacobi, Claudia Jäckel, Christine Kögel, Silva Kotnik, Heidi von Holleben, Marianne Maier, Marianne Mücke, Hilde Müller, Birgit Oebels, Getraud Oser, Beate Richter, Renate Schneider, Knuth Schönith, Abram Skolnik und Carola Wald gab es folglich Präsente. Auf Hilde Müller wartete zudem eine besondere Überraschung: Sie wurde vom Vorstandsteam zum Ehrenmitglied der Tafel ernannt.

Um dieser gelungenen kleinen Geburtstagsfete einen festlichen Rahmen zu geben, gab es einen Auftritt von Anna Groll und Caroline Jacobi von der Musikschule, begleitet von Pianist Klaus-Martin Kühn.