Der Schlitten parkt

Rastatter helfen Obdachlosen Rastatt (sl) - Auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt wird es am 23. Dezember einen Stand für Obdachlose und Bedürftige geben. Suppe, Kuchen und Sachspenden werden verteilt. Organisiert wird die Aktion von Mitgliedern einer Facebook-Gruppe. Spenden sind willkommen (Foto: sl).

Rastatter Weihnachtsmarkt eröffnet Rastatt (fuv ) - Seit gestern hat in Rastatt mit dem Weihnachtsmarkt die Vorweihnachtszeit begonnen. Bürgermeister Arne Pfirrmann eröffnete den Budenzauber offiziell. Heute öffnet Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz um 11 Uhr seine Pforten (Foto: Frank Vetter).

Großer Andrang in Herrenwies Forbach (mm) - Der Herrenwieser Weihnachtsmarkt bewies seine große Anziehungskraft. Der enorme Andrang im Forbacher Höhenortsteil am Wochenende vor dem ersten Advent sprach für sich. In der "Alten Kirche" wurde die Kunst des Buchbindens gezeigt (Foto: mhr).