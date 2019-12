Ein Advent, der verzaubert und Licht ins Dunkel bringt Bühlertal (urs ) - Jetzt verbreiten sie wieder ihre vorweihnachtliche Stimmung: die leuchtenden Sterne im "Tal der 1000 Lichter". Man sieht sie an Häusern oder im Bachlauf der Bühlot. Kurz gesagt: Sie strahlen fast überall. Am Samstag um 17 Uhr wurde auch offiziell der Hebel für den Lichterstart umgelegt, obwohl seit Tagen schon viele Sterne an Häusern die Talgemeinde verzaubern. Und doch war es ein besonderer Moment, die unzähligen Laternen in solcher Anzahl strahlen zu sehen.



Die Bläserklasse der hiesigen Grundschulen hatten die kleine Feierstunde unter Leitung von Katherine Flynn-Hartmann mit Weihnachts- und Adventsliedern eingeläutet. Bürgermeister Hans-Peter Braun verlieh bei der Feierlichkeit auf dem Platz hinter der Tourist-Information seiner Begeisterung Ausdruck: "Wir gehen in die fünfte Saison ins Tal der 1000 Lichter." Mehr als 2000 Sterne würden derzeit in der Talgemeinde leuchten, da viele Bürger oft auch mehr als nur ein Exemplar zur stimmungsvollen Dekoration beisteuern würden. "Nutzen Sie diese besinnliche Zeit, um es etwas ruhiger angehen zu lassen", wünschte der Bürgermeister und nutze die Gelegenheit, auf die vielzähligen Programmpunkte des weihnachtlichen Bühlertals hinzuweisen, darunter die Krippenausstellung im Museum Geiserschmiede, die noch am nächsten Wochenende zu bestaunen ist. Außerdem lockt die Talgemeinde bis zum 6. Januar mit einem attraktiven Angebot, wie zum Beispiel mit geführten Lichtwanderungen, dem Längenberger Adventskalender oder mit der "Nacht der Sterne" am 21. Dezember. Zur Wintersonnwende gehen nämlich in Bühlertal von 19 bis 20 Uhr alle Straßenlampen aus, und nur die Sterne leuchten. Dazu gibt es eine geführte Fackelwanderung vom Brunnenplatz beim Haus des Gastes bis hoch zum Kriegerdenkmal.

