Baubeginn gleich nach Dreikönig

(sre) - Spätestens am 7. Januar soll es losgehen mit den Bauarbeiten in der Gartenstraße im Abschnitt vom Bahnhof bis zur Bühlot: In der jüngsten Gemeinderatssitzung sind die Arbeiten für das Großprojekt an die Baden-Badener Baufirma Weiss vergeben worden. Diese hat nach Angaben der Verwaltung bei der Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und will die anstehenden Arbeiten für eine Gesamtsumme von rund 1,6 Millionen Euro erledigen.

Zunächst gibt es im Untergrund einiges zu tun. So soll der bestehende Mischwasserkanal aufgrund der aktuellen Schäden auf einer Länge von rund 220 Metern ersetzt werden - und zwar durch eine Variante mit einem größeren Durchmesser. Die vergrößerte Variante wurde auch bereits im ersten Bauabschnitt umgesetzt. Auch der Anschluss zur Alban-Stolz-Straße ist Teil der anstehenden Arbeiten. Der entlang dieser Straße in nördlicher Richtung verlaufende Mischwasserkanal ist in schlechtem Zustand und wird getauscht. Außerdem werden in der Tucherstraße ein Regenwasser- und ein Mischwasserkanal neu verlegt.

Dann geht es an den Straßenausbau. Die momentan asphaltierte Gartenstraße mit begleitenden Gehwegen wird als sogenannter "Shared Space" ausgestaltet, in dem sich alle Verkehrsteilnehmer eine Fläche teilen (wir berichteten). Diese wird in Pflasterbauweise barrierefrei mit einer mittig platzierten Entwässerungsrin ne in der Fahrbahn und Baumbeeten sowie Parkplätzen im Seitenbereich ausgeführt. Der Bereich Tucherstraße bis zur Bühlotbrücke wird ebenfalls neu gestaltet.